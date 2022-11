Corte d’Appello di Trento: la presidente va in pensione, il saluto di Fugatti

venerdì, 25 novembre 2022

Trento – La presidente della Corte d’Appello di Trento va in pensione. Il saluto della città. Dopo sei anni di impegno alla presidenza della Corte d’Appello di Trento, il presidente Gloria Servetti lascia l’incarico per il proprio pensionamento.

“La ringraziamo per il lavoro svolto in favore della nostra comunità. Il buon funzionamento della giustizia rappresenta infatti un elemento che rende competitivo e attrattivo il nostro territorio” sono state le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento e della Regione, Maurizio Fugatti, che ha incontrato la presidente, alla quale ha consegnato un riconoscimento. Fugatti e Servetti hanno evidenziato come i rapporti istituzionali tra Corte d’Appello e Regione siano caratterizzati da lealtà e collaborazione, rapporti che si sono via via rafforzati sin da quando alla Regione Trentino Alto Adige-Suedtirol sono state delegate le funzioni riguardanti l’attività amministrativa ed organizzativa a supporto degli uffici giudiziari.