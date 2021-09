Corsa, i risultati del circuito CSI camuno a Sovere: a Darfo la prossima gara regionale

giovedì, 30 settembre 2021

Darfo Boario Terme – Dopo un’estate trascorsa a correre in montagna gli atleti del CSI camuno sono tornati alle competizioni su strada che caratterizzano il circuito della Coppa Camunia. A rompere il ghiaccio dopo il lungo stop dettato dalla pandemia è stata la “Corri in Sovere” organizzata dal Gruppo Sportivo Alpini locale. La voglia di riprendere la gare era tanta e così sono stati centosessanta i podisti al via della prima prova del campionato camuno CSI.

Nelle categorie giovanili impegnate sul tracciato ricavato all’interno del centro abitato si sono messi in evidenza gli atleti di casa; sul gradino più alto del podio sono saliti Morgan Ronchis (Poliscalve Sport) Giorgia Gualdi (G.S.A. Sovere), Cistian Marinoni, Viola Ghilardi (G.S.A. Sovere), Matteo Ronchis (Poliscalve Sport), Cristina Pedretti (G.S.A. Sovere), Lorenzo Bentivoglio (G.S.A. Sovere) e Elena Del Bello (G.S.A. Sovere). Suggestiva cavalcata di circa nove chilometri tra i boschi che circondano Sovere per i poco più di cento adulti iscritti alla gara. Partecipazione di qualità con alcuni giovani atleti di talento impegnati nella gara di Sovere. A vincere la prova maschile è Stefano Lombardi (Atletica Rodengo Saiano) con il tempo di 30’44”, seconda piazza ad una ventina di secondi per il portacolori della Recastello Iacopo Brasi che precede l’altro atleta del Rodengo Saiano Abdellatif Batel. Nelle diverse categorie si distinguono Omar Cattaneo (GAV Vertova), Pierluca Armati (G.S.A. Sovere), Emilio Mognetti (G.DS.A. Sovere), Piero Rizzi e Flavio Mangili (Atletica Paratico). In campo femminile vittoria di Sara Bottarelli (Freezone) che precede Vivien Bonzi (Gruppo Escursionisti Falchi Oginatesi) ed Erica Schiavo portacolori del Pool Alta Valseriana. Sul gradino più alto del podio salgono anche Beatrice Polini (U.S. Rogno), Stefania Cotti Cottini (G.P. Pellegrinelli), Maria Moreschi (Aido Artogne), Maria Claudia Cossetti (Atletica CIMA) e Giovanna Cavalli (Atletica Paratico).

Per i podisti del CSI camuno in calendario ora la terza prova del campionato regionale di corsa su strada in ospitata a Darfo Boario Terme domenica 3 ottobre. Il programma della manifestazione organizzata dal Comitato di Vallecamonica in collaborazione con il G.S.O. Darfo, e patrocinata dalla città di Darfo Boario Terme, prevede il ritrovo dei concorrenti alle ore 8:45 nell’oratorio darfense quindi il via alle gare alle ore 10. Gli atleti affronteranno un circuito cittadino di 1250 metri da percorrere più volte; al termine delle gare saranno effettuate le premiazioni conclusive del campionato con l’assegnazione dei titoli regionali CSI.