Coronavirus, la situazione in Trentino e Lombardia. Variante Kraken anche in Alto Adige

venerdì, 3 febbraio 2023

Sondrio – Dall’inizio della pandemia sono state rilevate un gran numero di varianti ed ora è arrivata anche la “Kraken”, molto diffusa negli Stati Uniti e scientificamente denominata XBB.1.5. La variante circolava da tempo sia in altre regioni che all’estero, ma in Alto Adige non era ancora stata individuata ufficialmente. Elisabetta Pagani, Primaria del Laboratorio di Microbiologia e Virologia, è convinta che vi siano molti casi non rilevati: “Il sequenziamento, cioè la determinazione della variante a cui appartiene il virus, può essere fatto solo con i test PCR, ma la maggior parte dei test Covid vengono eseguiti tramite test antigenici”.

In Alto Adige, il paziente in cui è stata per la prima volta individuata la nuova variante, è stato sottoposto al test nell’ambito di un trattamento ambulatoriale di routine e sta bene. La variante Kraken non è più pericolosa di altre rispetto allo stato di salute del/della paziente (età, malattie pregresse, vaccinazioni…), ma è caratterizzata da un maggiore potenziale infettivo.

I DATI IN LOMBARDIA

I dati relativi alla situazione Covid in Lombardia alla data del 2 febbraio 2023.

Ricoverati in terapia intensiva: 21;

Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva): 227;

Dall’inizio della pandemia:

– Decessi: 45.368;

– Dimessi guariti: 4.041.487;

– Tamponi totali: 44.798.340;

– Casi totali positivi: 4.101.371.

Di seguito l’incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 2 febbraio e mercoledì 1 febbraio:

Milano: 269 di cui 92 a Milano città;

Bergamo: 68;

Brescia: 96;

Como: 36;

Cremona: 29;

Lecco: 14;

Lodi: 20;

Mantova: 44;

Monza e Brianza: 78;

Pavia: 42;

Sondrio: 8;

Varese: 80. (LNews)

I DATI IN TRENTINO

Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari diffuso oggi, 3 febbraio 2023 – con i casi dal 27/1/23 al 2/2/23 – riporta il decesso di 1 persona. I nuovi casi sono 257, i tamponi effettuati 2.746, la positività è al 9,4%, l’incidenza è a 47 per 100.000. Le persone guarite sono 303. I pazienti ricoverati sono 24 (variazione settimanale – 11), di cui 2 in terapia intensiva (variazione settimanale 0). Le vaccinazioni sono arrivate al numero di 1.293.373 (variazione settimanale +725), di cui 429.440 seconde dosi (variazione settimanale +6), 343.886 terze dosi (variazione settimanale +51) e 68.860 quarte dosi (variazione settimanale +655).