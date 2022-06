Contraffazione e tutela made in Italy: intesa tra ADM e Riva del Garda Fierecongressi

venerdì, 3 giugno 2022

Riva del Garda – Intesa tra ADM e Riva del Garda Fierecongressi Spa contro la contraffazione e per la tutela del Made in Italy. Firmato oggi tra l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e Riva del Garda Fierecongressi S.p.A. un protocollo d’intesa su lotta alla contraffazione e tutela del made in Italy, con l’obiettivo di promuovere occasioni di incontro e sensibilizzare ad acquisti sicuri e consapevoli.

L’intesa è volta a sviluppare sinergicamente nuove forme di collaborazione per diffondere maggiormente tra gli operatori di settore la conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e integrare sempre più gli interventi a difesa della proprietà industriale durante le esposizioni fieristiche.

Il primo degli incontri finalizzato a sensibilizzare l’utenza ad acquisti sicuri e consapevoli si terrà presso la fiera “Expo Riva Schuh & Gardabags” nei giorni 11-14 giugno, in cui i funzionari ADM presenzieranno con un corner espositivo nel quale saranno esibiti prodotti contraffatti e in violazione del made in Italy, e verranno fornite tutte le informazioni utili a tutela del mercato del vero e della legalità.

L’accordo siglato in data odierna prevede, inoltre, momenti di confronto e supporto su procedure doganali del settore fieristico internazionale e supporto alle imprese su normative, semplificazioni e facilitazioni doganali previste dalla legge, al fine di facilitare la corretta circolazione delle merci negli scambi internazionali e favorire la crescita economica.

“L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – ha detto il direttore generale, Marcello Minenna – è costantemente impegnata nella lotta alla contraffazione, esercitando la vigilanza, il controllo e le verifiche alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e industriale. I prodotti contraffatti costituiscono un danno grave alla fiscalità, ma soprattutto alle aziende sane e virtuose del nostro Paese. ADM esercita un’azione di prevenzione tramite una continua azione di data mining e preventive attività di intelligence doganale in virtù delle banche dati a cui l’Agenzia ha accesso dalle proprie sale operative. Preziosa è, inoltre, la collaborazione dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale che, presentando l’istanza di tutela in uno dei Paesi U.E., forniscono una serie di informazioni utili alla successiva azione di contrasto che, in esito a perizia positiva, consente il sequestro e la confisca della merce. Acquistare prodotti palesemente falsi per strada, in negozi non autorizzati o su piattaforme e-commerce, oltre ad essere un reato, incoraggia la criminalità organizzata e costituisce un rischio per la salute pubblica. Quindi maggiore cultura della legalità e maggiore rispetto delle regole per tutti”.

“Il protocollo d’intesa siglato oggi con l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – ha aggiunto il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini – costituisce l’inizio di un proficuo rapporto di collaborazione che ci darà la possibilità di contribuire in prima linea alla lotta contro il commercio di prodotti contraffatti e alla tutela del made in Italy attraverso la promozione di nuove iniziative nell’ambito delle nostre manifestazioni e non solo. Grazie ad occasioni di incontro e confronto che prenderanno il via proprio con la prossima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags ormai alle porte, gli imprenditori che frequentano i nostri eventi avranno l’opportunità di ricevere supporto e informazioni utili sul tema delle operazioni di import e di export legate al settore fieristico internazionale. Questo ci consentirà di fornire ai nostri espositori un ulteriore servizio dal valore aggiunto, che riteniamo significativo soprattutto in questa fase di ripresa dell’economia del nostro territorio e di rilancio del tessuto produttivo italiano”.