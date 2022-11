giovedì, 3 novembre 2022

Trento – Confronto su prezzi dell’energia, pensioni e mobilità tra Trento e Bolzano. A Palazzo Roccabruna – sede di rappresentanza dell’Ente camerale trentino – si è tenuta la Conferenza permanente delle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano, che si riunisce periodicamente per permettere ai due Enti di valutare e promuovere insieme attività e progetti, di fare massa critica e di esercitare una maggiore influenza a livello nazionale.

L’incontro si è aperto con un confronto sull’utilizzo e lo sviluppo di fonti energetiche sostenibili in Trentino-Alto Adige. Entrambe le parti hanno concordato circa la necessità di sfruttare al meglio le possibilità di perseguire un’autonomia energetica con il duplice obiettivo di promuovere l’utilizzo delle fonti rinnovabili e sostenibili e di ridurre i prezzi dell’energia.

“L’attuale situazione sul fronte energetico è complessa sia per la popolazione sia per le imprese della nostra regione. Per questo motivo abbiamo chiesto ai Governatori e agli Assessori competenti di Alto Adige e Trentino di organizzare un incontro congiunto per confrontare i nostri punti di vista e cercare un approccio unitario”, hanno dichiarato Giovanni Bort e Michl Ebner, rispettivamente presidente della Camera di Commercio di Trento e della Camera di Commercio di Bolzano.

Nel corso dell’incontro, sono stati inoltre presentati i risultati di uno studio recentemente pubblicato dall’IRE–Istituto di ricerca economica della Camera di Commercio di Bolzano sulla consapevolezza e sulle strategie di previdenza per la vecchiaia della popolazione di età compresa tra i 20 e i 49 anni in Alto Adige e Trentino.

Dallo studio è emerso che due terzi degli intervistati altoatesini hanno già un’opinione su quella che sarà la loro sicurezza economica in età avanzata, percentuale nettamente superiore rispetto a quella del Trentino, che riguarda invece solo un terzo degli intervistati. In entrambe le province, invece, la popolazione compresa tra i 20 e i 29 anni mostra spesso una scarsa consapevolezza rispetto alla possibilità di attivare un fondo pensione complementare.

Altro tema oggetto di approfondimento è stato il Libro bianco sulle priorità infrastrutturali del Trentino-Alto Adige elaborato dalle Camere di Commercio di Bolzano e di Trento, presentato lo scorso 5 ottobre a Trento, che definisce quali sono i progetti infrastrutturali prioritari secondo le imprese, per sostenere e potenziare lo sviluppo economico. La Conferenza permanente si è conclusa con la presentazione dei dati che confermano la necessità di ampliare gli spazi della stazione di carico merci dell’Interporto di Trento.