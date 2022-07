Concorso di Miss Italia: Anna De Marchi è la reginetta di Mezzolombardo

venerdì, 22 luglio 2022

Mezzolombardo – Grande appuntamento ieri sera con il Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige, quinta tappa delle selezioni provinciali, valevoli per le Finali Regionali. In pieno centro storico a Mezzolombardo (Trento), per volontà della Pro loco in collaborazione con il Comune, è stata ospitata la sfilata per l’elezione di Miss Mezzolombardo.

Ben 18 ragazze provenienti da tutta la Regione, tra i 18 e i 25 anni, presentate dalla consueta professionalità di Sonia Leonardi, si sono contese la corona e il pass per le Finali Regionali di Miss Italia sfilando lungo Corso Mazzini, dove è stato allestito un red carpet per la serata.

Presente una qualificata giuria presieduta da Lorena Rigotti, affiancata da Caterina Dominici, Caterina Foti, Elisabetta Turri, Stefania Kaisermann, Gabriele Casna e Miss Be Much 2021 Elena Campisi.

Sul podio per accedere alle Finali Regionali del Trenino Alto Adige, sono salite le 6 ragazze più votate dalla giuria, che tenteranno la scalata al titolo di Miss Italia 2022.

La vincitrice, Miss Mezzolombardo, incoronata dal presidente della giuria Lorena Rigotti e da Elisabetta Turri, è la bionda diciannovenne di Torbole Anna De Marchi, studentessa e barista, con già alcune esperienze come modella al suo attivo e con la grande passione per la moda.

Il titolo di Miss Rocchetta è stato assegnato dalla vice presidente di giuria Stefania Kaisermann a Isabel Vincenzi, studentessa diciottenne nata a Barcellona ma residente a Coredo. Isabel pratica equitazione a livello agonistico, anche lei con esperienza nel campo artistico.

Terza classificata, Miss Radio NBC, premiata da Caterina Foti, è la studentessa Evelyn Murara, diciannovenne di Pergine Valsugana con un passato agonistico nella ginnastica artistica.

La fascia di quarta classificata, assegnata dalla simpatica Caterina Dominici, è stata conquistata da Maria Rosaria Perrotta, residente a Trento, 22enne studentessa universitaria di matematica applicata, le cui passioni sono il volontariato e il violino che suona da quando era piccola.

Quinta classificata, premiata da Loredana Melchiorri e dall’assessore Alessio Kaisermann, è stata la diciottenne, studentessa e cameriera, di Levico Terme Anna Vezzoli.

Seste classificate a parimerito sono rispettivamente la diciottenne roveretana Greta Russo, futura studentessa universitaria e la diciottenne studentessa di San Candido Eleonora Lepore, che pratica sci a livello agonistico.

Le ragazze, nella seconda parte della serata, hanno sfilato per alcuni negozi del centro storico di Mezzolombardo, proponendo alcuni outfit per l’estate 2022 come le colorate e fresche proposte moda mare di Batticuore, la moda giovane e casual di Dettaglio abbigliamento e le eleganti e raffinate creazioni fatte a mano della Sartoria Cristina.

Le ragazze, oltre ad aver vissuto l’emozione del Concorso, hanno potuto così sfilare come delle vere indossatrici.

L’hair look impeccabile delle ragazze è stato curato da tre saloni di parrucchieri: Vanity Club con lo staff di Andrea Tait, il Salone Hand Maid e il salone Studio 79 di Dennis.

I tre saloni hanno proposto le ultime tendenze per l’estate 2022 e hanno saputo valorizzare al meglio la bellezza delle candidate, proponendo delle originali acconciature.

A chiudere la serata, il saluto dell’assessore Alessio Kaisermann, che ha elogiato i commercianti che sono riusciti ad organizzare una serata molto partecipata, con un pubblico che ha apprezzato l’evento applaudendo sia le ragazze in gara che le proposte moda a km zero.

Un ringraziamento speciale va a tutti i media che ci seguono con interesse e a Sparkasse, sponsor di diverse serate in Trentino Alto Adige.

Ricordiamo anche i prossimi imminenti appuntamenti di luglio ed agosto con le selezioni provinciali della Bellezza: 24 luglio al Golf Club di Pieve Tesino, 26 luglio a Canazei presso Teatro Gran Tobia, 30 luglio a Pinzolo Piazza Carera, 31 luglio a Sarnonico presso Impianti Sportivi, 7 agosto Spormaggiore in Piazza e il 10 agosto a Scena (Bolzano) presso l’anfiteatro delle manifestazioni.

La prima data delle Finali Regionali, a cui potranno partecipare le vincitrici della serata, sarà a Fiera di Primiero il 4 agosto, seguito dalla serata di Andalo il 9 agosto, 13 agosto a Moena, 14 agosto a Folgaria, 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto a Gais.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

Sono aperte per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, le iscrizioni alle prossime selezioni in Trentino, con l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative. Per informazioni contattare: info@soleoshow.com 0461.239111.