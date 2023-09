Commercializzazione del latte: il bando alla Società Agricoltura Etica nella Valle dei Segni

giovedì, 21 settembre 2023

Breno (Brescia) – La Società Agricoltura Etica nella Valle dei Segni si aggiudica il bando per la realizzazione di una nuova struttura di trasformazione e commercializzazione del latte.

La Giunta della Comunità Montana di Valle Camonica aveva approvato nello scorso aprile il bando per la realizzazione di una nuova struttura per la trasformazione e la commercializzazione del latte in Valle Camonica.

Lo scorso 4 settembre si è riunita una Commissione di esperti appositamente costituita, la quale ha proceduto alla valutazione dell’unica domanda pervenuta entro la scadenza, fissata dal bando al 23 luglio, da parte della Società Agricoltura Etica nella Valle dei Segni S.c.a.r.l.

La proposta progettuale presentata è stata giudicata conforme al bando e valutata con un punteggio complessivo di 85/100. Ora – con deliberazione 71 del 18 settembre 2023 – la Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Camonica ha approvato il verbale di gara e l’assegnazione di un contributo di 1.500.000 euro a favore di Società Agricoltura Etica nella Valle dei Segni S.c.a.r.l., a fronte di un investimento complessivo di 3.900.000 euro.

La nuova struttura sorgerà in media-bassa Valle e una volta a regime, nel 2033, lavorerà circa 6 milioni di litri di latte all’anno, prodotto esclusivamente da aziende agricole del comprensorio camuno-sebino.

L’assessorato ad Agricoltura e Bonifica Montana dell’ente comprensoriale sottolinea che la proposta progettuale contiene l’adesione di 18 imprese agricole, rappresentando pertanto un importante investimento per il settore lattiero-caseario camuno, in grossa sofferenza a causa del notevole aumento del costo delle materie prime degli ultimi anni e della scarsa remunerazione del prodotto.