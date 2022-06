Ciclismo, a Darfo Boario Terme i Campionati Italiani Giovanili 2022: il programma delle gare

venerdì, 10 giugno 2022

Darfo Boario Terme – Manca esattamente un mese all’evento più atteso dell’anno per il ciclismo giovanile italiano. La città di Darfo Boario Terme sabato 9 e domenica 10 luglio 2022 tornerà ad ospitare i Campionati Italiani Giovanili di Ciclismo su strada maschili e femminili. Sei gare in programma in due giorni e altrettante maglie tricolori in palio.

Definito anche il programma ufficiale delle giornate di gara che vi proponiamo di seguito e che sarà arricchito nei prossimi giorni con alcune iniziative collaterali.

PROGRAMMA

Venerdì 8 Luglio 2022

DONNE

ore 16.00/18.15 Punzonatura e verifica licenza (Sala Liberty – Terme di Boario)

ore 18.30 Riunione tecnica (Sala Liberty – Terme di Boario)

Sabato 9 Luglio 2022

ESORDIENTI DONNE 1° ANNO

ore 7.45 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 8.00 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.45 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.50 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 9.00 Partenza (Corso Italia)

ore 10.07 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

ESORDIENTI DONNE 2° ANNO

ore 10.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 10.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 11.30 Partenza (Corso Italia)

ore 13.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

ALLIEVE DONNE

ore 13.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 13.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 14.30 Partenza (Corso Italia)

ore 17.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

MASCHI

ore 15.30/17.45 Punzonatura e verifica licenza (Sala Liberty – Terme di Boario)

ore 18.15 Sfilata Comitati Regionali (Piazzale Einaudi – Terme di Boario, Grande Vela)

ore 20.00 Riunione tecnica (Sala Liberty – Terme di Boario)

Domenica 10 Luglio 2022

ESORDIENTI MASCHI 1° ANNO

ore 7.45 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 8.00 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.45 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.50 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 9.00 Partenza (Corso Italia)

ore 10.07 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Corso Italia)

ESORDIENTI MASCHI 2° ANNO

ore 10.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 10.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 11.30 Partenza (Corso Italia)

ore 13.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Corso Italia)

ALLIEVI MASCHI

ore 13.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 13.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 14.30 Partenza (Corso Italia)

ore 17.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Corso Italia)