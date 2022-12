Chiusura invernale del Passo Spluga

giovedì, 1 dicembre 2022

Montespluga – Anas ha programmato, anche per la stagione invernale in corso, la chiusura al transito del Passo dello Spluga, lungo la strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”, in provincia di Sondrio. La chiusura sarà attiva dalle ore 8:00 di domani lungo l’ultimo tratto montano tra Montespluga (km 147) e il confine di Stato (km 149,519), già interdetto al transito sui versanti lombardo ed elvetico a causa delle intense precipitazioni atmosferiche degli ultimi giorni.

Inoltre, resterà chiuso al traffico nella fascia oraria compresa tra le ore 18 e le ore 8 del giorno successivo il tratto tra Teggiate (km 140,625) e Montespluga (km 147), ad esclusione del periodo compreso tra il 23 dicembre e l’8 gennaio 2023 durante il quale la chiusura, lungo lo stesso tratto, sarà limitata dalla mezzanotte alle 8 del giorno successivo.

Il provvedimento resterà in vigore durante l’intera stagione invernale fino alla riapertura, prevista per la primavera 2023.