Chiusa la strada intercomunale da Ossimo a Lozio, primo finanziamento

lunedì, 20 marzo 2023

Ossimo (Brescia) – Chiusa la strada intercomunale da Ossimo a Lozio, il sindaco di Ossimo (Brescia), Cristian Farisè (nella foto), ha firmato un’ordinanza di chiusura della strada dove si sono registrati smottamenti. E’ stato subito attivato il pronto intervento con l’Utr della Regione, con un primo stanziamento di 100mila euro.

Per la messa in sicurezza del tratto di strada in località Feit – l’intervento dovrebbe essere effettuato a breve e la riapertura messa in preventivo per metà maggio – è stata disposta la chiusura. Ci saranno disagi per i residenti, che utilizzano la strada intercomunale tra Ossimo e Lozio, raggiungendo Borno oppure il fondovalle.