Chiusa la strada del Passo della Forcola, da Livigno alla Svizzera

sabato, 25 novembre 2023

Livigno (Sondrio) – Chiusa la strada del Passo della Forcola, da Livigno al confine con la Svizzera. Il sindaco di Livigno, Remo Galli, concordando con le autorità elvetiche, ha emesso l’ordinanza di chiusura della strada del Passo della Forcola, partendo dall’intersezione con la strada sterrata che conduce all’Alpe Vago. Il provvedimento è legato alle avverse condizioni meteorologiche previste nei prossimi giorni e al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e rimarrà in vigore fino alla prossima primavera.

Inoltre a breve prenderanno avvio i lavori per preparare la pista da sci nordico e il tracciato per il transito pedonale nell’area che si estende dalla località “Stebline” al “Vago” fino al “Baitel del Grasso degli Agnelli” ed è necessario per il cantiere la chiusura totale di un tratto della via Forcola.