Chiudono due sportelli bancari, protesta il sindaco di Vilminore

sabato, 19 marzo 2022

Vilminore – Chiudono altri due sportelli bancari, Pietro Orrù, sindaco di Vilminore, prende posizione: “La montagna è ancora una volta dimenticata, infatti si dedicano tante belle parole ma i fatti raccontano un’altra verità: è notizia di questi ultimi giorni la chiusura degli sportelli bancari di Dezzo e Colere. Va bene che nell’era del digitale, l’home banking sarà sempre più la nostra quotidianità ma è altrettanto vero che, soprattutto nelle nostre realtà montane, c’è ancora l’assoluta necessità di un contatto diretto”.

“Oggi è toccato a Dezzo e Colere, ieri a Bratto, Valbondione e Gromo e domani a chi altro? – si chiede Pietro Orrù (nella foto) – Come si fa a non pensare alla pensionata di Lizzola che deve andare ad Ardesio per pagare la lampada votiva del cimitero o il commerciante di Colere che dovrà venire a Vilminore per versare gli incassi giornalieri?”.

Secondo il sindaco di Vilminore “serve un’azione corale dell’intera Val di Scalve per tentare ogni strada possibile affinché gli sportelli BPER rimangano dove sono o come si sta già provando a fare, stimolare qualche altro Istituto di Credito ad aprire una nuova filiale”.