Chiavenna: 2mila lanterne accese nella notte di San Lorenzo, le iniziative

giovedì, 4 agosto 2022

Chiavenna – Nella Notte di San Lorenzo più di 2000 lanterne illumineranno le vie del centro di Chiavenna (Sondrio). Si spengono le luci e Chiavenna si accende di magia. Iniziativa organizzata dall’Associazione Mandamentale dell’Unione Cts con Associazione Valchiavenna Shopping ed Event & Festival.

C’è una notte magica in cui tutto si spegne e sembra di fare un tuffo nel passato. Nella “Notte di San Lorenzo, Chiavenna a lume di candela”, mercoledì 10 agosto, fino all’una, all’illuminazione pubblica si sostituiranno fonti energetiche alternative. Sarà una serata suggestiva, per godere delle bellezze del centro storico della città del Mera, in un’atmosfera d’altri tempi, vivacizzata dalle esibizioni degli artisti di strada.

Dalle 21 più di 2000 lanterne distribuite nelle vie del centro, con bar e negozi allestiti a tema, renderanno indimenticabile questa nuova edizione della festa del patrono di Chiavenna. Sempre alle 21 inizieranno gli spettacoli: artisti di strada, mangiatori di fuoco, musicisti in acustica e, novità di quest’anno, farfalle di luce (danzatrici e trampolieri luminosi che si muoveranno lungo le vie del centro).

Gli organizzatori (Associazione Mandamentale dell’Unione Cts con Associazione Valchiavenna Shopping ed Event & Festival): “Dopo il grande successo delle ultime edizioni siamo certi che anche quest’anno tante persone del posto e molti turisti verranno ad ammirare “Chiavenna a lume di candela”. Diversi gli spettacoli che si alterneranno dalle 21 a mezzanotte, arricchendo le proposte di locali e negozi: un evento adatto a tutti, capace di divertire ma soprattutto di incantare chi deciderà di trascorrere con noi la notte di San Lorenzo”.