lunedì, 20 giugno 2022

Le casette di legno sono un tipo di struttura che spesso troviamo nei giardini delle abitazioni, utilizzate come deposito attrezzi oppure come stanza extra dove dedicarsi ai propri hobby.

Tuttavia oggi sul mercato ci sono anche molte casette in legno abitabili, ovvero vere e proprie abitazioni, che vengono realizzate in legno.

Si va dai bungalow, molto utilizzati anche nei campeggi e come case delle vacanze, fino alle vere e proprie case in legno, dove vivere tutto l’anno. Queste strutture possono essere di varie metrature e con diverso numero di stanze e servizi, a seconda delle esigenze.

Per trovare casette di legno di alta qualità dovremo però indirizzarci ai migliori produttori di tali strutture, che possono garantire una certificazione per la qualità del legno e degli infissi oltre che per la sicurezza dell’intera struttura.

L’edilizia in legno oramai in molti paesi è una realtà consolidata da tempo, sopratutto nei paesi nordici e anglosassoni, e in America.

Anche qui da noi tuttavia negli ultimi anni si è assistito a una crescita di questo tipo di abitazioni, che sono ecologiche, costano meno di quelle tradizionali, e anche il tempo per la loro realizzazione è minore.

Spesso le case in legno vengono poi ricoperte di pannelli e soluzioni per intonaci e facciate, soprattutto per garantire un migliore isolamento, fino alla pittura esterna.

Case in legno moderne

Le case in legno moderne sono spesso non diverse esternamente da quelle tradizionali, se non che la loro ossatura è invece realizzata in legno, così come i pavimenti e il tetto.

Vengono poi isolate termicamente e anche contro l’umidità, anche tramite dei materiali innovativi, come ad esempio la fibra di legno, la cellulosa, oppure la lana di roccia o di vetro, o anche la schiuma di vetro, e altre schiume sintetiche, con calcestruzzo o con isolamento a soffio, per le pareti.

Per il tetto e il sottotetto sono invece realizzate delle barriere per vapore e vento, membrane e nastri che utilizzano una nuova tecnologia riguardo le guarnizioni, in modo che vengano isolate al meglio tramite delle apposite membrane per tetto, tappetini e accessori protettivi.

Anche per le vacanze possiamo trovare delle casette di legno di alta qualità, realizzate con i migliori legnami, adatti per resistere al sole e alle intemperie e durevoli nel tempo.

Il legname maggiormente utilizzato è quello di abete nordico, che è naturalmente resistente agli sbalzi di temperatura e resiste bene anche alle temperature più fredde.

Qualità del legno

La qualità del legno si vede dalle certificazioni che molti produttori possono esporre, prima fra tutte quella certificata Fsc.

Il marchio Fsc da una certificazione internazionale, e senza scopo di lucro, che indica una cura e attenzione specifica per le foreste e i prodotti derivati dalle foreste.

Ci sono due tipi di certificazione Fsc, ovvero la certificazione della Gestione forestale e la certificazione per la Catena di custodia.

E’ oggi più importante che mai preservare e gestire correttamente le foreste, e Fsc sostiene il contributo forestale per combattere i cambiamenti climatici.

Basti pensare che il nuovo quadro standard di gestione forestale approvato da qualche anno a questa parte presta particolare attenzione a proteggere le foreste in quanto elementi in grado di rimuovere dall’atmosfera la CO2.

Inoltre vengono anche sviluppati nuovi strumenti per proteggere gli ecosistemi e le loro specifiche funzioni come lo stoccaggio del carbonio, preservando il suolo, la biodiversità e le risorse idriche.

Le aziende che utilizzano il legname proveniente da foreste gestite in modo responsabile possono esporre il marchio Fsc, che offre una maggiore garanzia di trasparenza e qualità de prodotti derivati, coi quali si realizzano anche casette di legno di alta qualità.