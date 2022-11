Capodanno sulle montagne dell’Engadina e di St. Moritz

mercoledì, 16 novembre 2022

Silvaplana – Si avvicina il Capodanno, messo a punto il programma delle principali iniziative in Engadina, nei comprensori intorno a St. Moritz.

Capodanno con Corvatsch Snow Night – Street food goes mountains – sciare e festeggiare sulla pista nella notte

Allacciarsi gli sci o lo snowboard e divertirsi sulla pista notturna illuminata più lunga della Svizzera sulla montagna dello sci Corvatsch – 4,2 km… ciò si può fare anche durante la speciale Corvatsch Silvester Snow Night il 31 dicembre 2022, dalle ore 19 fino alle ore 2 – con ultima salita possibile alle ore 1:40. La stazione intermedia Murtèl ospita durante quest’ultima serata e nottata dell’anno lo Street Food Festival con gustose specialità internazionali. Foto di Romano Salis – Corvatsch AG.

Programma in dettaglio

Ore 19:00: prima salita, andata Surlej-Murtèl

Ore 01:40: ultima salita

Corse: ogni 20 minuti

Dalle ore 20:00: Street Food Festival presso la stazione intermedia Murtèl

Dalle ore 22:30: Party nell´Hossa Bar

Biglietto impianti di risalita

Biglietto Early Evening, ore 19:00-21:00: adulti Chf 32 (all’incirca 32 Euro) / bambini (6 -12 anni) Chf 24 (all’incirca 24 Euro)

Biglietto, valido per tutta la serata: adulti Chf 39 (all’incirca 39 Euro) / bambini (da 6 – 12 anni) Chf 27 (all’incirca 27 Euro)

White Sylvester at 2486m – Restaurant & Bar White Marmot su Corviglia con dress code richiesto „glamour invernale“

Un ambiente esclusivo accoglie l’ospite in montagna sulla montagna del jet set Corviglia durante l’ultima notte dell’anno: il Capodanno a quasi 2500 m al Restaurant & Bar White Marmot è insolito e unico. Il menù a 5 portate si gusta tra divani color rosa con un apertivo a base di champagne e finger food. La serata speciale è accompagnata da musica dal vivo con DJ e intrattenimento da ballo. Si può infine scendere nuovamente a valle alle ore 1 o 2 o 3 di notte. Per info in generale – Per prenotare la serata

Capodanno al Ristorante Kuhstall sopra Furtschellas-Sils – festeggiare in un ex-stalla di alpeggio

È originale e accogliente il Ristorante Kuhstall – questa ex-stalla di alpeggio che vanta uno stile unico. Con buoni scarponi di montagna addosso la si raggiunge a piedi partendo dalla stazione a valle Furtschellas-Sils in Engadina. Festeggiare qui l’ultimo dell’anno è più rilassante rispetto alle vicinissime piste da sci. Ci si può divertire in modo semplice con un menù dedicato e un pò di musica dance. Per chi lo desidera può ritornare a fine festa a valle in slittino.

Per info in generale – Per prenotare la serata

Festa di Capodanno nel rispetto della natura e dell’ambiente su Muottas Muragl

La serata si prospetta da una parte romantica e festosa in alta quota sulla montagna Muottas Muragl, da dove la vista panoramica è una delle più belle delle Alpi. Si sale con la cremagliera per raggiungere uno dei due ristori, dove l’aperitivo viene servito presto alle ore 19 e poi la cena con un menù a 6 portate. L’intrattenimento musicale è doppio. Nel Ristorante Scatla suona un duo, mentre nel Ristorante Panoramico un DJ accompagna la festa.

Ciò che distingue questo posto con il suo paesaggio davvero unico è che i proprietari sono molto sensibili al rispetto della natura circostante e dell’ambiente in generale. Qui sopra non si fanno fuochi d’artificio di Capodanno. Il motivo sta nel non disturbare gli animali selvatici, in dettaglio parliamo soprattutto – man non solo – di una mandria enorme di stambecchi che vi ci „abita“ indisturbata nei dintorni, ma anche per non inquinare la meravigliosa natura ancora intatta intorno a Muottas Muragl, con inutili rifiuti dei fuochi d’artificio. Per prenotare