Caminata a Val di Vizze: educazione stradale degli studenti

giovedì, 21 settembre 2023

Bolzano – Nella zona sportiva di Caminata a Val di Vizze si è conclusa la giornata dedicata all’educazione stradale organizzata dal Safety Park di Bolzano con il contributo dei Carabinieri della Stazione di Val di Vizze in favore degli alunni delle scuole elementari di Caminata e San Giacomo.

Un evento concentrato sulla sicurezza sulla strada in generale: da come si attraversa la strada alle regole di base quando si è alla guida. Sono state svolte delle prove pratiche davanti ai ragazzi dove venivano spiegate la reazione, la tempistica e i diversi fattori per far fermare un autoveicolo. Grazie al freno posizionato anche sul lato del sedile passeggero dell’autovettura in dotazione al Safety Park, gli alunni hanno avuto la possibilità di poter frenare per la prima volta un’auto, anche raggiungendo la velocità di 50 km orari su strada bagnata, così da poter capire quanto tempo ci impiega a fermarsi. Preziosi infine i consigli dei militari rivolti ai ragazzi su come si attraversa la strada in totale sicurezza.

L’entusiasmo percepito ha confermato agli organizzatori quanto sia fondamentale organizzare iniziative come questa, di prevenzione, educazione e formazione, rivolte ai futuri guidatori sin dai primi anni di scuola.