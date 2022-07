Calcio, ritiri Serie A: l’Alpe Cimbra accoglie il Lecce, appuntamento a Folgaria

martedì, 5 luglio 2022

Folgaria – Inizia la nuova stagione del Lecce neopromosso in serie A i salentini da oggi sono in ritiro sull’Alpe Cimbra a Folgaria in Trentino.

Il Lecce neopromosso ha iniziato il ritiro precampionato in vista della stagione 2022/2023. I ragazzi allenati da Baroni hanno vinto lo scorso campionato cadetto, conquistando la promozione diretta in Serie A. Il lavoro estivo servirà a mettere benzina nelle gambe per preparare al meglio il prossimo campionato. I giallorossi torneranno ospiti della località trentina di Folgaria fino al 15 luglio. Definito inoltre il quadro delle amichevoli che i salentini disputeranno nel ritiro estivo: Lecce-U.S.D. Postal Calcio, martedì 5 luglio (ore 17), a Folgaria; Rovereto-Lecce, sabato 9 luglio (ore 17), a Rovereto; Bochum-Lecce, mercoledì 13 luglio (ore 17.30), a Bressanone.

“Il ritiro vuole essere la prosecuzione dell’importante sodalizio del nostro territorio con Lecce e la Puglia, che da sempre hanno dimostrato di amare il Trentino” afferma Daniela Vecchiato, direttore di APT Alpe Cimbra. Un supporto fondamentale per l’organizzazione dei ritiri è svolto dal Comune di Folgaria, proprietario delle infrastrutture, e dalla Polisportiva degli Altipiani Cimbri che con grande professionalità garantisce la messa a disposizione delle strutture in perfette condizioni e un’ottima assistenza alle squadre durante gli allenamenti.

“È una grande soddisfazione poter accogliere i ritiri di due squadre, il Lecce Calcio e il Cittadella. sull’Alpe Cimbra di Folgaria Lavarone Lusérn Vigolana in Trentino – conclude Gianluca Gatti, presidente di APT Alpe Cimbra-. Da sempre la nostra località è legata al mondo dello sport e dei grandi campioni come dimostrano gli importanti eventi sportivi che vi si svolgono sia in estate che in inverno.

“Con l’arrivo dell’U.S. Lecce a Folgaria proseguono i grandi appuntamenti sportivi in Trentino. – aggiunge Maurizio Rossini, Amministratore Delegato di Trentino Marketing – Auguriamo al gruppo squadra e a tutto lo staff, “forti” di una bellissima promozione in Serie A, la migliore preparazione possibile in vista del prossimo campionato. Mettiamo a loro disposizione l’esperienza dell’Alpe Cimbra, un territorio bellissimo, versatile e capace di soddisfare le aspettative dei tanti campioni che durante tutto l’anno lo scelgono per prepararsi al meglio, suggerendolo a tutti coloro che sulle loro orme vogliono vivere in montagna un’indimenticabile esperienza outdoor alpina.”

Da segnare in agenda anche l’evento organizzato da Confartigianato Lecce, al fianco dei giallorossi in vista della preparazione per la Serie A. In occasione del ritiro del Lecce calcio a Folgaria, in Trentino, l’Associazione Pasticcieri Salentini, ha organizzato per il 13 e 14 luglio 2022 la manifestazione “Le Vie dell’Artigianato – Special Edition U.s. Lecce”, un mercatino promozionale ed espositivo per dare visibilità alle eccellenze artigianali del territorio.

E quindi anche l’Alpe Cimbra si vestirà con i colori del Salento. Il ritiro della squadra giallorossa in vista del prossimo campionato di Serie A diventerà un grande momento di valorizzazione del turismo e dell’artigianato artistico di qualità con “Le Vie dell’Artigianato”. Un’occasione per promuovere il territorio oltre i confini regionali attraverso i prodotti tipici della tradizione.

Per la serata del 14 luglio è inoltre previsto il saluto di tifosi e turisti presenti con la squadra, la Società, gli amministratori di Folgaria e di Lecce. Alla manifestazione collaborerà anche l’associazione Salento Giallorosso che sarà presente nella sede del ritiro del Lecce con una propria delegazione.