Prima edizione dei BT Comics Cosplay Fantasy Games alle Terme di Boario

domenica, 3 ottobre 2021

Terme – Musica, spettacoli, eventi di richiamo per bambini e famiglie, e ancora collezioni uniche sul fumetto, animazione e giochi. Alle Terme di Boario (Brescia) il divertimento è assicurato: la prima edizione di “BT Comics Cosplay Fantasy Games”, aperta ieri e che caratterizzerà questa giornata festiva, ha colto nel segno.

VIDEO



L’evento “BT Comics Cosplay Fantasy Games”, organizzato da Terme di Boario, PromAzioni360 di Loretta Tabarini e coordinato da Ambrapoint di Vincenzo Rasulo in collaborazione con MjC di Maurizio Gabbiadini, è dedicato al fumetto, all’animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico ed ha come obiettivo far divertire il pubblico, coinvolgendo appassionati e bambini di ogni età.

“E’ un evento nuovo – racconta Adelino Ziliani (nel video), direttore delle Terme di Boario – che colora questo autunno alle Terme di Boario con tantissime attrazioni e un’opportunità unica di divertimento”.

Soddisfatta Loretta Tabarini di PromAzioni360: “L’evento è unico in Valle Camonica e la risposta è eccezionale da parte del pubblico”.

Nel parco delle Terme sono allestiti stand, è possibile troavere gadget realizzati in resina, stoffa e stampa 3D, fumetti e spazi dedicati al games, quindi un susseguirsi di momenti culturali e di animazione, workshop e musica. Immancabile la musica con DJ Set, il concerto della banda di Darfo, e il contest cosplay con la fantastica conduzione di Maurizio Gabbiadini e Oriana Vecchio. Per l’occasione l’illustratrice Stefania Pravato ha creato un nuovo personaggio, “Igea”, che racchiude in se lo spirito e l’energia tipici dei personaggi dei fumetti rappresentando una delle fonti delle Terme di Boario. Madrina dell’evento sarà Victoria Porrini che, per l’occasione, ha deciso di regalare un sogno al BT Comics e vestirà proprio i panni di “Igea“.

L’evento è impreziosito da Pietro Andreoli, pasticcere di Gelatissimo, che propone un gelato davvero unico, Boario cake, crema all’uovo, con spongada dolcificata con miele di castagne, farcita con marrons glacé, cioccolato fondente, crumble al cioccolato e glassa al pistacchio a forma di cupola per richiamare le Terme simbolo di Boario. Sotto la Cupola Liberty l’appuntamento con il Tèa alle 17 e le auto d’epoca.

Nella giornata odierna saranno tantissime le sorprese al BT Comics: Maurizio Gabbiadini e Oriana Vecchio, esperti conduttori e organizzatori di svariati Contest Cosplay, presenteranno i cosplayer che si esibiranno sul palco della Grande Vela, portando costumi e abiti ispirati a personaggi dei fumetti manga, anima, cartoons, libri, film

serie tv, original, steampunk, ma anche pubblicità e videogames. In palio, oltre alle sempre apprezzate coppe dedicate all’evento, 10 buoni “Spa & Wellness” messi in palio dalle Terme di Boario, un ingresso all’Archeoparck di Darfo per i vincitori nella categoria giovani promesse e i suoi genitori oltre a 200 ingressi gratuiti per i ragazzi, Birre Artigianali offerte da Darf e quattro fantastici gioielli offerti da PromAzioni360.

Immortalare i Cosplayer o gli artisti presenti al BT Comics con lo scatto del ritratto perfetto o nel contesto del Parco delle Terme di Boario darà l’opportunità ai fotografi che si iscriveranno al contest fotografico di vincere buoni per pannello fotografico formato 30×40 su Forex 3mm offerti da “Studio Fotografico Battusta Sedani”. Il Padiglione Fausta sarà vetrina dei tanti ospiti che si susseguiranno accompagnandoci in un incredibile viaggio tra le colonne sonore dei film con Massimo Privitera, la mitologia con Alessia Mainardi e i segreti della Scrittura Creativa con Federico Paccani. Ci sarà l’opportunità di conoscere e di farci raccontare il mondo dell’illustrazione da Ivan Calcaterra e Anna Lazzarini (importanti disegnatori Bonelliani e non solo) e i molti ospiti presenti.

La cupola con il suo colonnato e la palazzina in stile Liberty saranno il punto di ritrovo per il gruppo Steampunk (in collaborazione con Steampuk Italia). Una giornata speciale da vivere nel parco delle Terme.