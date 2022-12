Bolzano: svelato il nuovo format di Prowinter 2023, la fiera del mondo montagna

giovedì, 15 dicembre 2022

Bolzano – Svelato il nuovo format di Prowinter 2023, la fiera B2B del mondo montagna e le nomination di Prowinter Award “Retail”. Oggi nel corso della conferenza stampa, a cui hanno preso parte Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano, ed Elio Bottero, presidente della giura Prowinter Award “Retail” (nella foto da sinistra Thomas Mur, Direttore di Fiera Bolzano, e Elio Bottero, Presidente della giura Prowinter Award “Retail”) e da remoto Stefano Patella, Rent Manager di Decathlon Italia e Corrado Macciò, presidente Pool Sci Italia, sono state illustrate le nuove date, nuovo asset e nuovi protagonisti.

Prowinter 2023, la fiera B2B di riferimento per il comparto della montagna e degli sport invernali, avrà una nuova veste e le tematiche sono state presentate in occasione della conferenza stampa odierna dove, oltre alle ragioni che hanno spinto Fiera Bolzano a un nuovo posizionamento in calendario dell’evento espositivo. Sono stati annunciati i sei finalisti di Prowinter Award “Retail”.

Prowinter, è scattato il conto alla rovescia che in meno di un mese porterà il mondo B2B degli sport invernali a ritrovarsi nei padiglioni di Fiera Bolzano per la XXIII edizione dell’evento espositivo.

A fare gli onori di casa, all’inizio della conferenza stampa, è stato Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano: “Partiamo dal presupposto che lo scenario internazionale è radicalmente cambiato: il mercato globale delle materie prime ha influenzato l’intera filiera di produzione di attrezzatura, accessori e abbigliamento, e le aziende produttrici hanno dovuto riorganizzare i tempi di lavorazione e distribuzione. Di conseguenza, anche i negozi e i noleggi si sono visti costretti a riprogrammare i propri ordini” (nella foto da sinistra Thomas Mur, Direttore Fiera Bolzano; Francesca Lazzarini, Project Manager Prowinter; Elio Bottero, Presidente giuria Prowinter Award “Retail”; Geraldine Coccagna, Brand Manager Prowinter; Anna Crosignani, Project Manager Prowinter e Vera Pöhl, Head of Sales e Brand & Communication Fiera Bolzano).

Sulla base di questo nuovo panorama Prowinter ha preso la decisione di sdoppiare il proprio impegno e posizionare il primo dei due appuntamenti mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio: “Il target dei visitatori sarà, come di consueto, il noleggio dell’articolo sportivo invernale, ma con un forte ampliamento verso il retail, ovvero i negozianti che vogliono vedere in anteprima le collezioni della stagione 2023/24”, conclude Mur.

Ad aprile 2023 il secondo appuntamento con Prowinter Season Finale: una giornata di incontri a fine stagione con premiazioni e riunioni fra operatori, atleti e consumatori finali, e naturalmente la presenza delle aziende di settore.

Positivo il riscontro da parte dei brand della neve che prenderanno parte alla fiera; a loro nome è intervenuto Corrado Macciò, presidente Pool Sci Italia: “Siamo felici di poter tornare a Fiera Bolzano in grande stile. Gran parte della aziende del Pool Sci Italia saranno presenti sotto l’egida del consorzio e crediamo fortemente nel nuovo format promosso da Prowinter. Anticipare a gennaio le date della fiera significa aver compreso le nuove esigenze del mercato che ha visto uno spostamento di asse e di dinamiche. Prowinter diventerà sempre più la fiera di riferimento per il mercato B2B della montagna a 360 gradi”.

Anche il settore del rental conferma la propria partecipazione a Prowinter e lo fa con Stefano Patella, Rent Manager di Decathlon Italia: “La stagione di Decathlon Rent è iniziata molto bene, sia presso i nostri negozi che presso i nostri partner convenzionati. Prowinter rappresenta un’ottima occasione per incontrare tutti gli operatori e i professionisti del settore ed allargare il nostro network. Le giornate permetteranno di fare un punto della situazione in un momento strategico della stagione sciistica, nonché di toccare con mano le novità del prossimo anno”.

Ma la vera novità dell’edizione 2023 di Prowinter sarà il Prowinter Award “Retail”, un riconoscimento dedicato agli espositori che premierà lo sci e lo scarpone più innovativi, vendibili ed esteticamente performanti della collezione 2023-24 proposti dalle aziende candidate. A raccontare il successo di questa prima edizione di Prowinter Award “Retail” è stato Elio Bottero, Presidente della giuria, a fianco dell’ex sciatrice Verena Stuffer, dell’imprenditore nella grande distribuzione sportiva Alessandro Monti, del designer specializzato in industrial design dello sport Manuel Bottazzo e del giornalista con una grande expertise nel campo della moda e dello sport Giovanni Audiffredi.

“Abbiamo ricevuto oltre 20 candidature e siamo molto soddisfatti dei prodotti finalisti che abbiamo identificato. I criteri di valutazione che abbiamo utilizzato hanno tenuto conto di quattro elementi chiave: il design, l’innovazione, la vendibilità e lo storytelling. Tra i finalisti per la categoria sci abbiamo scelto: Rossignol, Blizzard e Kästle. Per la categoria scarponi saranno Salomon, K2 e Lange a contendersi il primo Prowinter Award “Retail””.

I vincitori saranno svelati nel corso della cerimonia di apertura della XXIII edizione di Prowinter, in agenda per mercoledì 11 gennaio 2023.

Info: www.fieramesse.com/prowinter