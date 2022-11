Bolzano: più di 33mila visitatori a Fiera d’Autunno e Biolife

lunedì, 7 novembre 2022

Bolzano – A Fiera Bolzano quattro giorni nel segno del benessere e consumo consapevole. Un ritorno atteso, quello di Fiera d’Autunno e Biolife, l’accoppiata fieristica più amata dal grande pubblico. Ben 33mila i visitatori si sono recati nei padiglioni di Fiera Bolzano durante i quattro giorni di manifestazione. Un bilancio più che soddisfacente che sia avvicina ai numeri del pre-pandemia, anche grazie all’assetto rivisitato, alle novità e al ricco programma eventi.

Tra i visitatori anche il neoministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida che ha fatto visita a Fiera Bolzano ed è stato accompagnato in un tour tra gli stand di Biolife. L’accoppiata vincente è dunque tornata, dopo due anni di assenza, con settori – ed espositori – nuovi e un colorato programma eventi.

“Nel complesso, siamo molto soddisfatti del numero di visitatori, anche se abbiamo registrato un leggero calo rispetto all’ultima edizione del 2019. I contenuti contemporanei e un programma stimolante, sono riusciti a rendere la nostra fiera di pubblico più tradizionale, insieme a Biolife, un duo fieristico in grado di stare al passo con i tempi”, afferma Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano.

La nuova Fiera d’Autunno

Al centro della Fiera d’Autunno c’è stato il benessere, dentro e fuori le quattro mura. Tra le grandi novità dell’edizione di quest’anno, un settore che ha incuriosito e interessato il pubblico, interamente dedicato agli animali domestici, con esperti pronti a fornire consulenze sugli amici a quattro zampe. Nuove anche la Yoga Fitness Area dove, tutti i giorni, sono andate in scena lezioni gratuite di yoga, workshop e interessanti appuntamenti per corpo e mente e la colorata Piazzetta: uno spazio all’interno del padiglione in cui poter bere un buon caffè, mangiare un dolcetto e farsi intrattenere da estrosi artisti. E poi, immancabile, l’artigianato locale, magnificamente rappresentato dalle aziende di mirSarner, con i loro prodotti in pino cembro, fino alle mille idee-regalo fatte a mano – perfette per le festività natalizie – proposte dai 20 artigiani dello stand collettivo di Selbergmocht, passando per l’eccezionale esposizione d’arte degli artisti gardenesi della piattaforma di scultura, pittura e fotografia UNIKA.

La fiera dello stile di vita consapevole

Insieme a Fiera d’Autunno, Biolife si è dimostrata ancora una volta una vera e propria esperienza a 360° sullo stile di vita sostenibile e il consumo consapevole in continua evoluzione ed espansione. In occasione dell’inaugurazione è stato infatti annunciato l’avvio di una collaborazione sinergica tra Fiera Bolzano, BolognaFiere e FederBio. Una nuova partnership che fonda le sue basi su una mission condivisa tra le parti, ovvero la voglia di rafforzare i concetti di biologico e sostenibilità anche nell’ambito delle proprie manifestazioni e attività. Il pubblico ha dimostrato grande interesse per uno degli highlight dell’edizione, ovvero l’area interamente dedicata alla canapa, e per il ricco programma sul Biolife Stage. Molto frequentati, in particolar modo, i Cooking Show – tra cui appunto quello dedicato alla cucina con la canapa – e le sfilate di moda sostenibile.

Volontariato e mestieri

I padiglioni di Fiera Bolzano hanno accolto anche quest’anno – grazie alla preziosa attività di organizzazione dell’Ufficio provinciale Anziani e distretti sociali, Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone, Federazione per il Sociale e la Sanità, Comune di Bolzano e l’Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca – più di 40 associazioni e organizzazioni locali del settore sociale e sanitario, riunite per presentare le loro attività di volontariato e sensibilizzare il pubblico.

Fiera Bolzano ha avuto inoltre l’onore di ospitare la 46ª disputa dei campionati mondiali dei mestieri per le categorie “pittori e verniciatori” e “piastrellisti”. I concorrenti, per un totale di 26 artigiani provenienti da 19 nazioni, hanno gareggiato su circa 2.000 metri quadri di spazio, dando vita ad uno spettacolo davvero appassionante.

La soddisfazione degli espositori

“Per noi e la nostra attività è la prima fiera in assoluto: siamo molto contenti dell’esperienza. Oltre all’entusiasmo dato dalla novità, siamo soddisfatti degli scambi e dei contatti raccolti in queste quattro giornate di manifestazione. La fiera è stata un’utile piazza dove potersi mostrare e instaurare nuove relazioni!”, dichiara Riccardo Morè di Mindfulness in Pratica.

“Sembra di essere tornati finalmente al 2019, edizione che per noi era stata fantastica, con la combinata Biolife e Fiera d’Autunno. Abbiamo rivisto tanti clienti affezionati: la mia famiglia partecipa alla manifestazione dalla seconda edizione, quindi per noi venire qui è un po’ come tornare a casa”, afferma Thomas Brugnoli della Società agricola omonima.

“È la prima volta per me qui a Biolife e ho incontrato un pubblico davvero molto interessato: una gratificazione immensa per il mio lavoro di artigiana e un’occasione preziosa per farlo conoscere anche in una Regione diversa da quella da dove provengo”, conclude Antonella Miotto di Magie dalla Terra.

Agende alla mano: Fiera d’Autunno e Biolife torneranno dal 9 al 12 novembre 2023.