Boario Terme: l’8 settembre baby party al “Gelatissimo”

domenica, 4 settembre 2022

Boario Terme – Un evento per bambini e famiglie: giovedì 8 settembre, alle 16 alle 18 è in programma da “Gelatissimo” a Boario (Brescia) il Baby Party. Un evento di fine estate gratuito, coinvolgente con palloncini, bolle, truccabimbi, mini gonfiabili e animazione, e merenda per tutti. “Anche in questo periodo – svela Pietro Andreoli, titolare del “Gelatissimo” – cerchiamo di proporre delle novità che prodotti artigianali innovativi e manifestazioni che coinvolgano il pubblico e questa volta è dedicato ai bambini”.

Durante l’estate il “Gelatissimo” ha conquistato i palati di un pubblico sempre più vasto, non solo camuno ma anche turisti che hanno frequentato la Valle Camonica, con gelati artigianali preparati nel laboratorio di Darfo Boario ed ha partecipato numerosi appuntamenti, in particolare alle Terme e alla Notte Gialla di Cedegolo, oltre ad organizzare la “Noche latina” a luglio. Ora arriva il Baby Party dell’8 settembre, un evento che ancora una volta stupirà e coinvolgerà non solo i più piccoli.