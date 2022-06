Darfo Boario: eventi, Miss e Mister Terme e le novità della Spa

mercoledì, 29 giugno 2022

Darfo Boario Terme – Grandi appuntamenti alle Terme di Boario (Brescia) e un ricco cartellone settimanale dove il divertimento e lo svago sono assicurati. La stagione è articolata su una serie di eventi e attrazioni.

10 ANNI DI BELLEZZE

Sabato 16 luglio il Parco delle Terme di Boario ospita la decima edizione del concorso nazionale “Miss e Mister Terme di Boario” (foto di un’edizione precedente). La manifestazione diventata il palcoscenico ideale per lanciare nel mondo dello spettacolo ragazze e ragazzi che vogliono intraprendere la strada della bellezza, moda, spettacolo, show. Il format consolidato negli anni precedenti verrà quindi riproposto con la direzione artistica di Adelino Ziliani che sarà affiancato nella presentazione dalla influencer Antonella Fiordelisi e Fabio Mancini, uno dei modelli più famosi d’Italia. Lo spettacolo in diretta tv su Teleboario avrà inizio alle 21, mentre dalle 19:45 sarà possibile cenare con le proposte del gruppo Zani. Dalle 23:30 after party in collaborazione con Emp Events, in consolle i Vinai, special guest della serata, bresciani e amatissimi dai ragazzi.

ALLE TERME DI BOARIO

E’ possibile effettuare in convenzione con il SSN e a pagamento un ciclo di fango balneoterapia, dalla durata di 12 giorni. Si tratta di un ciclo di cure che viene indicato anzitutto per il trattamento dell’artrosi e della fibromialgia, ma anche per la risoluzione di reumatismi extra articolari e di traumi a carico di muscoli, tendini e articolazioni e per il recupero rapido di energie nel caso di patologie da stress. La fango-balneoterapia, ha un effetto miorilassante, analgesico, sedativo sui tessuti.

I trattamenti sono da evitare nel caso di soggetti con cardiopatie, patologie circolatorie, insufficienza renale, epilessia, neoplasie e malattie in cui c’è uno scompenso endocrino. Il medico termale consiglia di aggiungere il supplemento ozono nel bagno termale per migliorare la circolazione.

SPECIALE SMART WEEKEND E AZIENDE AL RIZZI

L’Hotel Rizzi Aquacharme propone due giorni di intenso benessere, comprendenti anche una notte con sistemazione in camera doppia exclusive, trattamento prima colazione e cena presso il ristorante dell’Hotel (con bevande escluse). Il trattamento di benessere prevede un ingresso all’Aquacharme di 2 ore, che comprende l’utilizzo della piscina con acqua termale e idromassaggio, il percorso vascolare, la sauna, le docce emozionali e la cromoterapia in zona relax. Info e prenotazioni: www.rizziacquacharme.it

PROMOZIONI E PROPOSTE PER LA SPA

La promozione riservata ai cittadini e proprietari di seconde case dei Comuni convenzionati con Terme viene estesa fino al 21 settembre prossimo. La speciale convenzione riservata ad oltre cinquanta comuni prevede un ingresso feriale con percorso benessere nella SPA della durata di tre ore a partire dalle 12:30, al costo di 21 euro anziché di 30 euro . Resta disponibile l’ingresso nei giorni festivi a 40 euro per un periodo di 3 ore. Online a Luglio sono in arrivo promozioni a prezzi scontati! Sempre nelle prime settimane di Luglio, la SPA rimarrà chiusa per una pausa tecnica.

Info e prenotazioni: 0364 531617