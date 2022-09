Trasporto pubblico sul lago d’Iseo: dal 5 settembre scatta l’orario autunnale

venerdì, 2 settembre 2022

Costa Volpino – Da lunedì 5 settembre scatta l’orario autunnale sui battelli del lago d’Iseo. La Navigazione lago d’Iseo, società di trasporto pubblico lacuale del lago d’Iseo, introdurrà da lunedì prossimo l’orario autunnale che resterà valido fino al 2 ottobre 2022. Dal 12 settembre sarà in vigore anche l’orario scolastico in concomitanza con la ripresa delle lezioni in Lombardia.

Gli utenti, che ne abbiano titolo, possono usufruire del “bonus trasporti” previsto dal D.L. 50/2022, ottenibile seguendo le istruzioni del Mims e recandosi con il voucher previsto esclusivamente presso le biglietterie di Iseo, Sulzano e la Direzione di Esercizio negli orari di apertura.

A inizio settembre è possibile tracciare il bilancio della stagione estiva: “L’estate 2022 segna il ritorno dei turisti, anche stranieri, sul lago d’Iseo – dichiara il direttore di Esercizio della Navigazione lago d’Iseo, Emiliano Zampoleri -. Dal 1° gennaio al 31 agosto 2022 abbiamo trasportato oltre 1.080.000 passeggeri registrando un incremento del 34% rispetto al 2021, seppur con un decremento del 7% rispetto al 2019. Ritengo che il consuntivo certifichi l’efficiente servizio svolto, grazie al costante impegno di tutto il nostro personale, e sottolinei il gradimento verso il Sebino, diventato anche scenario di una nota serie di Netflix, e la piena affermazione di tante destinazioni come Iseo, Sarnico, Lovere, Pisogne e più di tutte Monte Isola, l’isola che registra un flusso di richieste di viaggio superiore a tutte le altre località lacustri”.