Baselga di Pinè: Elenita Cicero eletta miss Bar Spiaggia, sei ragazze alle finali regionali

mercoledì, 13 luglio 2022

Baselga di Pinè – Una grande serata nel segno della bellezza. Ieri si è svolta la terza tappa delle selezioni provinciali Miss Italia per il Trentino Alto Adige. La serata è stata organizzata da Andrea Dallapiccola, titolare del Bar Spiaggia a Campolongo di Baselga di Pinè (Trento), ed è giunta alla sesta edizione. Le 17 ragazze provenienti da tutto il Trentino Alto Adige si sono contese il podio per proseguire il percorso verso la corona di miss Italia. A vincere la serata è stata la ragazza, Elenita Cicero, 19 anni, residente a Trento, con la passione del fitness e per la palestra. La neodiplomata e prossima universitaria oltre ad essersi aggiudicata il via libera per le finali regionali ha vinto un prezioso gioiello, offerto dalla gioielleria Iori di Pergine.

Sul podio sono salite altre 5 ragazze: Vanessa Brandstetter è miss Rocchetta, ragazza diciottenne proveniente da San Martino di Castrozza lavora in ambito dell’estetica in particolare in campo termale, Emily Piccoli, diciannovenne di Lavis, è appassionata di moto e lavora come barista. Inoltre ad aggiudicarsi il pass per le Finali Regionali anche Martina Salvadori, ventenne di Bolzano, studia farmacia, è una ragazza molto sportiva, pratica ginnastica ritmica fin da piccola. Infine Crystal Paoli, diciannovenne di Trento e Giorgia Scaduto, studentessa, diciottenne di Trento con la passione per il canto e per la recitazione.

La prima data delle Finali Regionali, a cui potranno partecipare sarà Fiera di Primiero, il 4 agosto, dopodiché ci sarà la serata di Andalo il 9 agosto.

Le ragazze sono state curate dallo staff del Salone Fascino di Rosanna Coser di Ravina, che da anni segue l’hair look delle miss dando loro anche utili consigli per valorizzare la loro bellezza.

Prossimi appuntamenti con le selezioni provinciali della bellezza: domani – 14 luglio – presso Hotel Solea a Fai della Paganella, 21 luglio a Mezzolombardo in Corso Mazzini, 24 luglio al Golf Club di Pieve Tesino, 26 luglio a Canazei presso Teatro Gran Tobia, 30 luglio a Pinzolo, 31 luglio a Sarnonico, 7 agosto a Spormaggiore e 10 agosto a Scena (Merano).

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto. In questa serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione.

Chi intende partecipare, ragazza tra i 18 e 30 anni con nazionalità o cittadinanza italiana, può iscriversi gratuitamente al Concorso, o chiedere informazioni a info@soleoshow.com oppure al numero 0461 239111.