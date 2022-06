ASST del Garda, Personeni nominato nuovo Direttore di Oncologia

martedì, 14 giugno 2022

Desenzano del Garda – Il dottore Nicola Personeni è stato nominato Direttore della Struttura Complessa di Oncologia.

Si tratta di una delle nuove strutture complesse dell’ASST Garda e segue l’assegnazione dei primariati di Nefrologia, Medicina di Desenzano, Patologia clinica e medicina di laboratorio, Cardiologia di Desenzano, ben 5 primariati coperti in meno di 10 mesi, a evidenza dell’impegno nel potenziamento del personale della ASST del Garda da parte della direzione. A breve verrà inoltre nuovamente espletato il bando per la Struttura Complessa di Farmacia, non andato a buon fine nell’autunno 2021.

“E’ per me motivo di soddisfazione – dichiara il Direttore Generale Mario Alparone – assegnare al dottor Nicola Personeni la direzione della Struttura Complessa di Oncologia. Il nuovo Direttore avrà la responsabilità di gestire e sviluppare il nuovo polo oncologico di Manerbio dedicato anche al trattamento del carcinoma mammario con la dedicata unità organizzativa “Breast Unit, una opportunità che saprà sicuramente cogliere al meglio considerate le sue comprovate conoscenze cliniche e di ricerca””.

Il dottor Nicola Personeni dal 2014 è Ricercatore Universitario, prima presso l’Università degli Studi di Milano e successivamente presso il Dipartimento di Medical Biosciences di Humanitas University. Si è laureato a Milano nel 2000, discutendo i dati di un lavoro preclinico condotto su linee cellulari di carcinoma mammario presso l’Ohio State University (Columbus, USA).

Dopo la specializzazione in Oncologia presso l’Università degli Studi di Parma, ha ottenuto una fellowship presso l’Institut Jules Bordet di Bruxelles. Dal 2005, ha quindi proseguito le attività di ricerca presso l’Università di Leuven (Belgio), occupandosi di ricerca traslazionale nel carcinoma del colon-retto sotto la supervisione del Prof. Eric Van Cutsem. Rientrato in Italia, dal 2008 lavora in qualità di Aiuto primario presso l’Humanitas Cancer Center di Rozzano nell’ambito delle neoplasie del tratto gastroenterico. Nel 2021 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia e al suo attivo ha oltre 90 articoli a titolo di primo autore o co-autore su riviste internazionali.