Aprono i Mercatini di Natale sul Garda, Silvio Rigatti: “Offerta ampia, articolata sul territorio”

venerdì, 17 novembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Dopo un autunno con presenze turistiche record, nelle località del Garda e Valle dei Laghi arrivano i Mercatini di Natale. Ad aprire il ricco cartellone di eventi saranno i Mercatini di Natale di Arco e Riva del Garda, in programma da oggi al 7 gennaio 2024, seguiranno manifestazioni nelle altre località che proporranno i sapori tipici della tradizione, con musica e spettacoli per le vie dei rispettivi centri storici.

L’INTERVENTO – Il presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo Spa, Silvio Rigatti traccia un quadro sulla stagione che si è appena conclusa e guarda al periodo natalizio sulle rive del Garda, che farà da richiamo per i turisti. “Lo scorso weekend – spiega il presidente Silvio Rigatti (nel video) – abbiamo chiuso ufficialmente la stagione estiva con la Half Marathon che ha visto la presenza sul nostro territorio centinaia di runners. Una stagione che ha registrato numeri importanti, con un settembre e prima metà di ottobre record, grazie al clima caldo e meteo che ha favorito la vacanza nelle nostre località, oggi inauguriamo un’altra fase, diversa ma sempre più importante ed entusiasmante, quella relativa al Natale”.

“Le iniziative che saranno proposte – conclude Rigatti – indicano la direzione giusta da intraprendere per portare avanti un territorio che cresce non solo come dimensione ma anche come mentalità. Sempre di più lavoriamo nella prospettiva di offrire esperienze differenziate fra le diverse aree e periodi dell’anno: oggi l’inverno del Garda Trentino abbraccia dai mercatini di Natale alle attività outdoor, dalla cultura alle esperienze gastronomiche, e questo anche grazie alla fondamentale attività dei volontari e delle associazioni del territorio”.

IL CARTELLONE – Accanto ai Mercatini di Natale ad Arco e di Gusto in Gusto ai Riva del Garda, da oggi al 7 gennaio, Riva del Garda proporrà infatti una nuova suggestione per i più piccoli: il Bastione ospiterà infatti la casa del Grinch, creatura verde, pelosa e panciuta, celebre per la sua ostilità nei confronti del Natale, quindi la Casa di Babbo Natale in piazza Cesare Battisti, la pista di pattinaggio, posizionata vicino alla Spiaggia degli Olivi e il parco-giochi, al MAG (Museo Alto Garda) una mostra temporanea dedicata alla fotografia, con ritratti e paesaggi.

Ad Arco nei mesi finali dell’anno ci sarà anche la possibilità di immergersi nell’arte di Giovanni Segantini, dove verranno esposti per la prima volta “La nevicata”, oltre ad altri due quadri in prestito dal museo di St. Moritz e da una collezione privata. A Nago-Torbole musica gospel e cori, intrattenimento per bambini con la tradizionale “Casa di Zia Natalia” a Nago, oltre a diversi momenti gastronomici. I borghi trentini più belli d’Italia saranno poi addobbati a festa, con i mercatini di Natale allestiti tra antichi volti, portici e case rurali: a Rango dal 18 novembre al 31 dicembre che quest’anno festeggia il 20simo anniversario e a Canale di Tenno dal 25 novembre al 17 dicembre.

Nella Valle dei Laghi, il borgo di Santa Massenza ospiterà il Mercatino di Natale Vite di Luce (2-17 dicembre) e La notte degli alambicchi accesi (7-10 dicembre), speciale iniziativa dedicata alla scoperta di cinque distillerie che proporranno le famose grappe, il tutto presentato da uno spettacolo messo in scena dalla compagnia Koinè. Il 30 dicembre e il 6 gennaio invece sarà il momento del Presepe vivente di Calavino.