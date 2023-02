Appello del Comitato A.N.D.O.S. Vallecamonica-Sebino: aiutiamo la famiglia di Bruna

giovedì, 23 febbraio 2023

Esine (Brescia) – Un appello del Comitato A.N.D.O.S. di Vallecamonica-Sebino per aiutare la famiglia di Bruna. Nei giorni scorsi è mancata Bruna: una donna insieme dolce e forte, giovane e con famiglia. Bruna ha lasciato due bambini e una situazione di ristrettezze economiche.

“Nella nostra esperienza di oltre 20 anni al fianco delle donne colpite da tumore al seno – affermano al Comitato A.N.D.O.S. di Vallecamonica-Sebino – questa non è la prima volta che una notizia del genere ci rattrista. L’avvenimento ferisce sempre, in ogni singola occasione. Quando una paziente oncologica si spegne dopo una lunga lotta contro il cancro è semplicemente terribile”.

In questo caso – aggiunta – “la vicenda è ancora più triste, vista la situazione che Bruna a lasciato”. Per questa ragione, il Comitato A.N.D.O.S. di Valle Camonica-Sebino ha deciso di aprire una raccolta fondi dedicata a Bruna.

Le donazioni verranno totalmente destinate alla famiglia, per coprire le spese del funerale ed essere di supporto verso bambini e familiari. Per contribuire alla raccolta è sufficiente intestare un bonifico, di qualsiasi importo, a: Comitato A.N.D.O.S. di Vallecamonica – Sebino ODV BPER – IBAN IT80 T053 8754 4410 0004 2833 640 Specificando nella causale la dicitura “Per Bruna”.