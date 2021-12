ANCE Lecco Sondrio, Alessandro Valsecchi vicepresidente nazionale dei Giovani Imprenditori

sabato, 18 dicembre 2021

Sondrio – Il lecchese Alessandro Valsecchi, presidente del Gruppo Giovani di ANCE Lecco Sondrio e presidente dei Giovani Imprenditori di ANCE Lombardia, è stato eletto vicepresidente nazionale dei Giovani Imprenditori di ANCE.

La sua elezione è avvenuta contestualmente a quella della nuova presidente nazionale, Angelica Krystle Donati, imprenditrice romana, responsabile sviluppo del business dell‘impresa di famiglia, la Donati S.p.A., e CEO di Donati Immobiliare Group, oltre che presidente di ANCE Giovani Lazio.

Classe 1983, lecchese, Alessandro Valsecchi è laureato in Ingegneria Edile – Architettura al Politecnico di Milano ed abilitato alla professione di Ingegnere Civile e Ambientale. Lavora da anni nell’impresa di famiglia, Edilizia Valsecchi srl di Costamasnaga (LC), specializzata nella costruzione di nuovi edifici civili, ristrutturazioni, manutenzioni e sviluppo immobiliare. Entrato a far parte, nel 2007, del Gruppo Giovani di ANCE Lecco di cui è Presidente dal 2013, viene eletto nel 2020 presidente del Gruppo Giovani di ANCE Lombardia.

In particolare, nella nuova squadra di presidenza nazionale, Alessandro Valsecchi si occuperà di tecnologia e innovazione: “Innovazione, sostenibilità ed economia circolare sono le parole chiave che come ANCE Giovani abbiamo scelto per farci portabandiera dell’evoluzione del settore delle costruzioni. Con un approccio 4.0, votato agli investimenti, potremo garantire non solo la sopravvivenza del settore ma una crescita costante, stabile e sostenibile. – sottolinea il neo-vicepresidente nazionale – Dall’eco-condominio alla città sostenibile, passando per la rigenerazione urbana: la sostenibilità ambientale e la transizione al sistema di economia circolare, necessaria e non più solo auspicabile, rappresentano un passaggio culturale di cui i Giovani Imprenditori devono farsi carico attraverso il supporto delle istituzioni e l’individuazione delle migliori best practice da stimolo al sistema economico”.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento da parte dei giovani di Ance al lecchese Alessandro Valsecchi. – sottolinea il presidente Ance Lecco Sondrio, Sergio Piazza – In questi anni ho potuto apprezzare il suo impegno in ambito associativo e questa elezione costituisce un segno tangibile del valore di questa sua attività e un’ulteriore tappa verso nuovi significativi traguardi”.