Alto Adige, come cambia il servizio bus e treni con l’orario 2022

sabato, 11 dicembre 2021

Bolzano – La seconda domenica di dicembre è come ogni anno il momento in cui gli orari di bus e treni vengono aggiornati. In Alto Adige è attualmente in corso una completa riorganizzazione del servizio bus regionale e ciò rappresenta una sfida importante per tutte le parti coinvolte. La riorganizzazione si svolgerà in diversi step e costituirà il prossimo anno la base per un ulteriore ampliamento, il prossimo anno, del servizio, come previsto anche dal Piano provinciale per la mobilità. “Accanto agli orari stampati in futuro investiremo sempre più sull’offerta digitale, ampliando i servizi digitali all’utenza. Foto @STA Riller.

Per questo abbiamo già integrato nell’app e nella pagina web di altoadigemobilità il biglietto elettronico. Prossimamente integreremo ulteriormente il servizio con nuove e utili funzioni” ha detto l’assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider. Gli opuscoli cartacei con gli orari in formato tascabile saranno a disposizione nell’arco delle prossime settimane. Per la prima volta agli infopoint di altoadigemobilità sono disponibili per l’utenza contenitori per la distribuzione degli orari cartacei.

Novità per il traffico ferroviario

Queste le modifiche che saranno esecutive dal 12 dicembre 2021: il collegamento diretto transfrontaliero R 1827 partirà da Innsbruck mezz’ora prima, già alle 5:49, con arrivo e capolinea a Bolzano alle 7:53. In questo modo la Valle Isarco potrà contare su un treno in più nell’orario di punta con arrivo a Bolzano prima delle 8 del mattino. Il treno regionale 17129 dal 12 dicembre non servirà più la tratta Brennero-Bolzano bensì servirà la tratta Fortezza-Bolzano-Merano con partenza da Fortezza alle 7:15 nei giorni lavorativi. Il regionale 16033 invece parte dal Brennero alle 7:08. Anticipato di 3 minuti, alle 18:00 parte il treno regionale 22443 dal Brennero. All’origine di questa modifica vi erano le sovrapposizioni con il treno EC. In questo modo da un lato si migliora la puntualità dei convogli sulla tratta del Brennero, viene però meno la coincidenza con il treno proveniente dalla Pusteria. L’estate prossima, da metà giugno a inizio settembre, la ferrovia della Pusteria sarà in esercizio anche il sabato, la domenica e nei festivi con cadenza ogni mezz’ora, per gestire il grande afflusso di utenti. Gli orari per i servizi sostitutivi per i treni, in caso di guasti ai treni o per lavori di manutenzione, sono segnati in arancione e contrassegnati dalla lettera B invece che E come accadeva sinora.

Piccole modifiche sugli orari dei bus

La linea SASA 111A (Stazione di Bolzano – Salewa) sarà di nuovo contrassegnata dal numero 18. Piccole modifiche riguarderanno anche alcune linee urbane di Bolzano e Merano, mentre i bus a lunga percorrenza saranno interessati da piccoli cambiamenti di pochi minuti nelle linee 132, 150, 152 e 165. La linea 158 San Genesio-Meltina sarà integrata nella linea 157 Avigna-San Genesio-Meltina. Una ulteriore partenza da Bolzano per San Genesio sulla linea 156 c’è alle 16,23 dalla stazione dei bus da lunedì a venerdì. Alcune singole tratte aggiuntive a Merano e dintorni sono previste sulle linee 235, 237 e 240, mentre le linee 245 e 251 guadagneranno alcune corse nei giorni non scolastici.

Alto Adige Pass obliterato online

Nell’ambito della riorganizzazione dei bus a lunga percorrenza dalla prossima settimana saranno in servizio alcuni bus aggiuntivi senza obliteratrice a bordo sulle linee 402 San Candido-Brunico e 445 Dobbiaco-Cortina. I passeggeri con Alto Adige Pass o Euregio Family Pass possono obliterare il proprio biglietto online grazie al proprio smartphone. L’Alto Adige Pass abo+, Alto Adige Pass 65+ e Alto Adige Pass free vale su questi mezzi a vista (nessuna obliterazione necessaria).