Alpe Cimbra: lo sci educativo cresce ancora

venerdì, 2 dicembre 2022

Folgaria – Oltre 500 studenti da Vallagarina, Trento, Levico, Aldeno e Vigolo Vattaro. Da questo weekend impianti aperti sull’Alpe Cimbra.

Continua a crescere il successo del progetto di sci educativo, che porta tanti studenti sull’Alpe Cimbra: il numero delle adesioni, quest’anno, supera le 500 unità tra ragazzi delle medie e delle superiori. Con l’occasione, la Folgariaski ricorda che da questo fine settimana gli impianti sono in funzione e comincia dunque la stagione dello sci.

A entrare nel dettaglio del progetto di sci educativo è Andro Ferrari, direttore tecnico dell’iniziativa. «Anzitutto bisogna ringraziare l’attenzione che le scuole ci dimostrano; altrettanto bisogna citare gli insegnanti di educazione fisica e le famiglie. I valori principali del progetto sono l’imparare o affinare le tecniche dello sci alpino, nordico e dello snowboard (così, chi impara oggi potrà poi praticare questi sport per tutta la vita). Secondo, si fa attività fisica all’aperto e in un ambiente naturale. Terzo si ha l’occasione di conoscere il mondo della montagna e le sue regole.

Artefici di questo successo sono ovviamente la Folgariaski, le scuole di sci, i noleggi e i trasportatori. Il progetto prevede 5 pomeriggi, comprensivi di trasporto dalla scuola e ritorno, accompagnamento coi docenti, due ore giornaliere di lezione ed eventuale noleggio. Le scuole coinvolte quest’anno sono le medie Rovereto est, Rovereto nord, Rovereto sud e Alta Vallagarina. Tra le superiori di Rovereto il Liceo Rosmini, il Filzi e il Marconi. Tra le scuole fuori Rovereto ci sono le medie di Aldeno, Mattarello, Vigolo Vattaro, Levico e il Liceo Galilei di Trento».

Dalla Folgariaski ricordano che per questo progetto tutti gli attori propongono condizioni agevolate; la società inoltre è impegnata nell’organizzazione dei vari servizi. Anche quest’anno sono state coinvolte 4 aziende di noleggi, più di 20 maestri, 2 aziende di trasporto, tanti professori delle scuole con notevole impegno della struttura di Folgariaski.

L’attività proposta è di tipo formativo e non agonistico; l’intento è creare gli sciatori del futuro e alimentare la passione per la montagna. In secondo luogo è l’opportunità di far conoscere il territorio dell’Alpe Cimbra e le attività connesse al turismo invernale.