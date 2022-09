Alpe Cimbra: La Foresta degli Innovatori un evento under 35

mercoledì, 14 settembre 2022

Folgaria – La capacità di innovazione degli under35 diventa linfa per ricostruire le foreste abbattute: un simbolo concreto per mettere, oggi, radici forti al futuro che vogliamo.

VAIA, startup italiana che si impegna a piantare un albero per ognuno dei suoi Cube venduti (amplificatori naturali di suoni per smartphone), ha una nuova ambizione: raccontare quanti giovani stiano cercando di costruire valore per la società attraverso ricerca, informazione, arte, sport e cultura.

“Spesso – racconta Federico Stefani, founder della startup – ci concentriamo su ciò che non funziona, quando abbiamo invece il dovere di costruire fiducia!”. È per questo motivo che il prossimo evento di piantumazione, che si terrà l’8 ottobre a Folgaria (Trento), prevede che ogni albero piantato sia dedicato a un under35 che si sta mettendo in gioco per dare forma al futuro che desidera: è questo, secondo VAIA, che significa essere “innovatori”.

Con la Foresta degli innovatori, “VAIA” vuole dare vita a un nuovo luogo che sappia ispirare, dando alla capacità di innovazione uno spazio simbolico dove radicarsi, dove connettersi alla Terra e dove moltiplicarsi poi spontaneamente nel tempo.

«Piantare un albero» spiega Giuseppe Addamo, responsabile comunicazione di VAIA «diventa, metaforicamente, piantare un’azione: non un seme, che è un’idea, ma un qualcosa di già concreto e di già formato, la cui potenzialità di crescita dipende anche dal sostegno della comunità.»

Il programma della giornata prevederà intrattenimento per il corpo e per la mente: talk di ospiti importanti, momenti di networking, yoga, uno spettacolo comico e un dj set con silent disco. Il tutto in una splendida cornice alpina, grazie al Comune di Folgaria e all’APT Alpe Cimbra che hanno accolto con grande entusiasmo l’iniziativa.

Tra i giovani coinvolti anche i Global Shapers e i vincitori di Forbes Under30. Ricordiamo che nel 2020 VAIA è stata premiata proprio da Forbes e inserita nella lista dei “100 giovani leader del futuro”.