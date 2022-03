Alpe Cimbra, il programma del weekend nel comprensorio

venerdì, 18 marzo 2022

Folgaria – Un altro weekend tutto da vivere nel comprensorio dell’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax. Tanti appuntamenti da non perdere:

Venerdì 18 marzo

LAVARONE

Sali in quota per vedere il Drago Vaia

Ore 14.00

Salita in quota con la seggiovia di Bertoldi per una camminata ad anello nella bellissima conca del Tablat. La meta è ormai diventata uno dei simboli di Lavarone, il grande DRAGO VAIA che sovrasta l’Alpe. Facile escursione adatta a tutti, in compagnia degli animatori e della guida alpina Mario, che vi racconterà tutti i segreti della natura. Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

FOLGARIA – CINEMA TEATRO PARADISO

3 documentari di Giorgio Balducci

Ore 21.00

La SAT di Folgaria in collaborazione con il Cinema Teatro paradiso propone una serata con la proiezione di tre documentari di Giorgio Balducci. Interverrà l’alpinista Giorgio Martini.

– Latemar: tra bambole di pietra

– Tita Piaz: il diavolo delle Dolomiti

– La montagna accanto. Pensieri di un alpinista con Sergio Martini

Sabato 19 e domenica 20 marzo

FOLGARIA – FONDO GRANDE

X Color

Torna la a caccia al colore sulla neve. X COLOR è una strepitosa avventura sugli sci, adatta a grandi e piccini e a ogni livello di sciatore. Il gioco si svolge a squadre di minimo due componenti e consiste nel trovare le X colorate disseminate sulle piste della skiarea che ospita la manifestazione. Ogni concorrente è munito di un giubbino in TNT che è perfetto per essere sporcato di colore (rigorosamente atossico ed eco-friendly) e deve recarsi in tutti i punti colore per poter completare il tracciato e vincere fantastici premi e gadgets messi in palio dagli sponsor.

Sabato 19 marzo alle ore 9.00 alle ore 15.00 Pre-Iscrizioni X-Color, Ski&Snowboard Test per provare in anteprima la nuova collezione Rossignol 22/23 e distribuzione Gadgets Firmati Rossignol.

Domenica 20 marzo iscrizioni dalle ore 9.00 alle ore 10.00, partenza Xcolor dalle ore 10.30, premiazioni dalle ore 15.00. Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

Sabato 19 marzo

VIGOLANA

Ciaspolare lungo il torrente Centa

Ore 9.30

Ogni sabato mattina è organizzato questo appuntamento per rigenerare corpo e mente attraverso un’esperienza a contatto con la natura. Ciaspolare sulle rive del torrente Centa con lo scroscio delle acque che creano una dolce melodia come sottofondo rende l’atmosfera ancora più magica. Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

FOLGARIA – PASSO COE

Ciaspolata in notturna

Ore 17.30

Un’occasione per vivere l’emozione che solo una ciaspolata in notturna sull’Alpe Cimbra in Trentino sa regalare. Accompagnati dai maestri di sci si può assaporare la magia della notte e del cielo stellato, godere della calma e della purezza della natura e scoprire gli angoli più nascosti di Passo Coe: una vera favola invernale!

Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

Domenica 20 marzo

ALPE CIMBRA – COSTA

Ciaspolata IN Alta Quota

Ore 9.30

Vivere l’esperienza di ciaspolare in compagnia di una guida nella natura incontaminata dell’Alpe

Una fantastica giornata sulla neve con le ciaspole, accompagnati da una guida alpina per raggiungere il Monte Cornetto a 2.000 metri di quota. Sarà l’occasione perfetta per vivere un momento speciale immerso nella natura. Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI

FOLGARIA

CASA MUSEO CIRILLO GROTT. Mostra permanente delle opere presso la casa natale dell’artista a Guardia.

Aperta tutti i giorni con orario 16.00-19.00. Per gruppi organizzati è necessaria la prenotazione. Info: tel. 0464 721638 www.cirillogrott.com

LAVARONE

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT. Aperto su richiesta per gruppi organizzati. Info e prenotazioni tel. 0464 780005 – 349 5025998 www.fortebelvedere.org.

Tutte le info su alpecimbra.it