Alpe Cimbra, gli eventi di Natale tra Folgaria, Lavarone e Vigolana

Folgaria – Ricco il programma natalizio sull’Alpe Cimbra: non solo sci per residenti e turisti, attesi numerosi per il periodo tra Folgaria, Lavarone, Luserna e Altopiano della Vigolana. Di seguito gli appuntamenti messi a punto per i prossimi tre giorni.

SABATO 24 DICEMBRE

Folgaria

Night Ride: Fat Bike in notturna

Un’esperienza unica sull’Alpe Cimbra: il buio, il silenzio, la notte. Si sente solo lo scricchiolio della neve sotto le grosse ruote della nostra Fat Bike, i frontalini illuminano il percorso e l’atmosfera si fa magica. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

Lavarone

Cerca il Presepio

A Lavarone Chiesa dal 24 dicembre al 6 gennaio, trovando i presepi esposti a Lavarone Chiesa e completando la scheda, i bambini fino ai 12 anni avranno diritto al premio finale presso il Cinema Teatro Dolomiti consegnando la scheda completa. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

Altopiano della Vigolana – Vigolo Vattaro

Arriva Babbo Natale

La Pro Loco di Vigolo Vattaro organizza ARRIVA BABBO NATALE. Animazione con la baby disco show, la discoteca dei bambini. In collaborazione con il Gruppo Alpini distribuzione di tè e vin brulè. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724148.

DOMENICA 25 DICEMBRE

Folgaria

I musici di Babbo Natale

Dopo il pranzo di Natale vieni lungo le vie del centro di Folgaria alla ricerca de “I Musici di Babbo Natale” a partire dalle ore 17. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

LUNEDì 26 DICEMBRE

Lavarone

Il Mercatino di Natale di Lavarone

Nella splendida cornice del centro storico di “Bertoldi veci” troverete la terza edizione del “Mercatino di Lavarone”, organizzato dalla Pro Loco di Lavarone. Oggi in programma musica itinerante e Polenta e Vezzena. Maggiori informazioni presso gli uffici APT 0464 724100.

MUSEI– MOSTRE – ESPOSIZIONI

Folgaria

ESPOSIZIONE DI PRESEPI ARTIGIANALI DI GUARDIA. Lungo le vie del paese e in chiesa, dal 24 dicembre al 12 gennaio 2020.

Lavarone

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT. Aperto dal 27 al 31 dicembre e dal 2 all’8 gennaio, con orario 10.00-16.00. Info e prenotazioni tel. 0464 780005 – 349 5025998 www.fortebelvedere.org. Possibili variazioni al programma di apertura in caso di condizioni atmosferiche avverse

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

ESPOSIZIONE DI PRESEPI a Chiesa, Gionghi, Cappella e Bertoldi dal 24 dicembre al 6 gennaio.

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

Luserna

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA

Aperto dal 26/12/2022 all’ 08/01/2023 con il seguente orario: dalle 10.00 alle 12.30 – dalle ore 14.00 alle 17.00 (ad eccezione del 01/01/2023 che sarà aperto solo il pomeriggio). Info tel. 0464 789638 – info@lusern.it www.lusern.it