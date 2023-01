Alpe Cimbra, alba in quota e grandi eventi nel weekend

giovedì, 26 gennaio 2023

Folgaria – Non solo sci nel weekend da trascorrere tra natura, sport e relax nel comprensorio trentino dell’Alpe Cimbra. Di seguito il programma degli appuntamenti: spicca la FIS Children Cup, ma anche l’alba in quota, la cultura e le immersioni nel lago di Lavarone.

Venerdì 27 gennaio

Folgaria – Fondo Grande

Alpe Cimbra FIS Children Cup

Il futuro dello sci alpino scende in pista, al via oggi la fase delle gare internazionali con lo Slalom U16 maschile e femminile e lo Slalom Gigante U14 maschile e femminile. Alpe Cimbra Fis Children Cup festeggia il suo undicesimo anniversario sulle piste di Folgaria, pronte e perfette per essere scalfite dalle lamine di giovani atleti provenienti da tutto il mondo. Ore: 9 Luogo: Folgaria – Fondo Grande. Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100 info@alpecimbra.it

Folgaria – Cinema Teatro Paradiso

Il diario di Anna Frank

In occasione della Giornata della Memoria l’Amministrazione Comunale propone un adattamento splendido e riuscito de “Il Diario di Anna Frank” un film di Ari Folman. Prima della proiezione è previsto un momento di lettura di testi che trattano la tematica da parte del Gruppo Lettura della Biblioteca di Folgaria. Ore: 21 Luogo: Folgaria – Cinema Teatro Paradiso. Ingresso gratuito.

Lavarone – Malga Millegrobbe

Trials Edition Two – Training Days

Tre giorni di allenamento organizzato dalla Fimss – Federazione Italiana Musher Sleddog Sport – presso il centro di Millegrobbe, Lavarone. Venerdì dalle 15 alle 18, sabato fino alle 9.30 e dalle 15 alle 18 e domenica fino alle 9.30. Ricordiamo che l’iscrizione è obbligatoria. I cani fremono, si agitano, scodinzolano e guaiscono di gioia quando capiscono che è il momento di trainare la slitta. Info: info@fimss.com

Sabato 28 gennaio

Folgaria

Alpe Cimbra FIS Children Cup

Lago di Lavarone

Under Ice OPES 2023

Appuntamento didattico consigliato a tutti i subacquei. Per la nona volta consecutiva, O.P.E.S. (Organizzazione Per l’Educazione allo Sport) organizza lo stage “Under Ice 2023” sotto la superficie ghiacciata del Lago di Lavarone (TN). Per chi non è subacqueo ci sono diverse attrattive, paesi tipici, piste da sci attrezzate e innovative, musei storici, ecc. Requisito indispensabile essere in possesso di un brevetto di primo livello e rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dagli organizzatori. Ore: 9 Luogo: Lavarone – Lago di Lavarone Info: Vincenzo Polimeni +39 348 6900581

Lavarone – Cinema Teatro Dolomiti

Recital Letterario tratto dal libro “Se questo è un uomo” di Primo Levi

In occasione della Giornata della Memoria 2023 il palco del Teatro Dolomiti di Lavarone (TN) ospita lo spettacolo “PRIMO”, interpretato da Jacob Olesen, per la regia di Giovanni Calò, tratto dal notissimo “Se questo è un uomo” di Primo Levi. Ore: 21 Luogo: Lavarone – Cinema Teatro Dolomiti di Lavarone. Ingresso libero.

Lavarone – Malga Millegrobbe

Trials Edition Two – Training Days

Domenica 29 gennaio

Folgaria – Passo Coe

Colazione all’alba sul Monte Maggio

Le prime luci dell’alba, l’aria frizzantina, la neve immacolata e una colazione tipica da gustare una volta raggiunta la cima… Cammineremo ancora immersi nel buio, ascolteremo i rumori della notte mentre aspetteremo il sorgere del sole che regalerà al paesaggio colori caldi e sfumature uniche. Il silenzio è interrotto solamente dallo scricchiolio dei cristalli di neve sotto gli scarponi. Ammirare l’alba dalla cima delle montagne dell’Alpe Cimbra in Trentino è uno spettacolo che ti lascerà a bocca aperta! Ore: 6.15 Luogo: Folgaria – Passo Coe. Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100 info@alpecimbra.it

Folgaria – Rifugio Baita Tonda

Trentino Ski Sunrise

Sci all’alba sulle più belle piste dell’Alpe Cimbra! La splendida cornice dell’Alpe Cimbra ospita l’evento Trentino Ski Sunrise per farvi vivere con questa bellissima esperienza le prime luci del sole sulle cime candide, l’aria frizzante, la neve immacolata e un paesaggio alpino mozzafiato. Grazie alle aperture degli impianti quando la notte si prepara a lasciare spazio al nuovo giorno (verso le 6 del mattino), sarai il primo ad arrivare sulle piste per assistere al sorgere dell’alba. Lo spettacolo dell’alba è accompagnato da una ricca colazione dolce e salata in rifugio: formaggi, salumi, torte, pane croccante appena sfornato, una ricca scelta di miele e marmellata e tante prelibatezze a km 0. Ore: 6.30 Luogo: Folgaria – Rifugio Baita Tonda Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100 info@alpecimbra.it

Lavarone – Malga Millegrobbe

Trials Edition Two – Training Days

Lago di Lavarone

Under Ice OPES 2023

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI

LAVARONE

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.