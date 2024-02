Al via la stagione di pesca nelle acque dell’Alto Sarca e Chiese

venerdì, 23 febbraio 2024

Alto Sarca (Trento) – L’apertura della stagione di pesca in Trentino è un momento atteso da tutti gli appassionati di questo sport e come da tradizione avverrà l’ultimo week end di febbraio, anche nelle aree dell’Alto Sarca e Alto Chiese.

Per godersi a pieno l’apertura 2024, che sarà sabato 24 febbraio in Alto Sarca e domenica 25 febbraio in Alto Chiese, sono state create diverse tipologie di permessi, che permetteranno di trascorrere intere giornate immersi nelle acque in concessione, praticando i diversi stili dell’arte alieutica.

Questo vasto ambito di pesca è oggi riunito turisticamente sotto la guida dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio che, grazie all’avvio di una partnership strategica con le due associazioni pescatori della zona e alla collaborazione con Trentino Marketing, ha aumentato la consapevolezza delle potenzialità date da questo ampio bacino territoriale.

Molte le novità, quindi, della stagione 2024, soprattutto per quanto concerne i permessi d’ospite che potranno essere acquistati presso i rivenditori dedicati o sulle piattaforme on line.

In primis ci saranno i carnet “più permessi” che, per entrambe le associazioni, potranno essere acquistati sul sito www.trentinofishing.it e permetteranno ai pescatori di poter usufruire di più giornate di pesca con un unico permesso e a prezzo vantaggioso.

Verrà, inoltre, riproposto, il Gold Fishing Pass, che permetterà tre giorni liberi di pesca nelle acque di entrambi i bacini di pesca. Questo permesso nasce da una collaborazione tra l’Associazione Pescatori dilettanti Alto Sarca e l’Associazione Pescatori dilettanti Alto Chiese con il coordinamento dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio.

È innovativo e si rivolge ad una clientela molto attenta alla qualità del servizio e con una forte sensibilità “green” (pesca catch&release, basso spreco di risorse, comportamenti ecosostenibili). Chi deciderà di acquistare questo pass avrà circa 500 chilometri di acque in cui muoversi senza prenotazione e senza pensieri.

Novità assoluta della stagione 2024 è il permesso “Garda Dolomiti Superfishing”, anch’esso acquistabile on line sul sito www.trentinofishing.it, che consente di pescare nelle acque dell’intero territorio del Trentino sud-occidentale, costituendo il più grande “consorzio” di pesca provinciale, pensato e dedicato agli appassionati della pesca “No kill”.

A questo progetto hanno aderito sei associazioni pescatori:

Associazione Dilettanti Pesca Sportiva Molveno

Associazione Pescatori Alto Chiese A.S.D.

Associazione Pescatori Dilettanti Alto Sarca

Associazione Pescatori di Storo

Associazione Pescatori Dilettanti Valle di Ledro

Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti Basso Sarca

Un unico permesso, quindi, per accedere ad oltre 70 differenti sport tra laghi, fiumi, torrenti, rivi, rogge, immersi in un panorama mozzafiato, contornati dalle guglie delle Dolomiti di Brenta e dalle distese innevate dell’Adamello-Presanella e che permette di utilizzare diverse tecniche ed esche per insidiare molte specie di pesci tra cui salmerini alpini, trote marmorate, trote iridee, trote fario, trote lacustri, temoli, coregoni, lucci, cavedani, persici solo per nominare le più conosciute.

Insomma, si prospetta una stagione interessante e sempre più attenta al rapporto pesca, natura ed ecosostenibilità, ma anche a semplificare l’accesso alle acque dei pescatori grazie a: Svariati chilometri di acque pescabili con un unico permesso; Fiumi, torrenti e laghetti alpini ai piedi delle Dolomiti di Brenta; Guide di pesca a disposizione; Disponibilità noleggio attrezzature per la pesca; Piazzole per la pesca alla pari; Webcam sul fiume Sarca consultabili on line e Permessi di pesca acquistabili on line.