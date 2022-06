Agenda 2030 e sostenibilità al Festival dell’Economia di Trento

sabato, 4 giugno 2022

Trento – Il Festival dell’Economia di Trento si caratterizza anche per la sostenibilità. Alla luce dell’impegno che la Provincia autonoma di Trento si è data in coerenza con gli obiettivi della Strategia Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile, è stato avviato un percorso di responsabilità sociale per rendere meno impattanti dal punto di vista ambientale, economico e sociale le presenze turistiche sul territorio, anche in occasione dei grandi eventi.

Per questa edizione del Festival dell’Economia, si è deciso di introdurre un nuovo approccio nell’organizzazione seguendo gli obiettivi dell’Agenda 2030 comuni a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. Gli organizzatori hanno deciso di affidarsi all’SDGs Assessment – Verifica del contributo delle Organizzazioni ai Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda 2030 effettuato da un ente certificatore di terza parte, che applicando una specifica metodologia attribuisce un punteggio, emettendo una dichiarazione di valutazione.

La Provincia di Trento e il Festival dell’Economia hanno scelto di focalizzare questo impegno su alcuni pilastri dell’Agenda 2030 – GOAL 6 Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; GOAL 7 Energia pulita e accessibile e GOAL 12 Consumo e produzioni responsabili – e le azioni che vengono messe in campo riguardano l’energia, acqua, rifiuti, mobilità ed economia circolare.

Essere sostenibili passa anche attraverso la scelta dei fornitori e delle materie prime. Tutti i processi di produzione di energia generano un impatto sull’ambiente e sull’ecosistema; scegliere il meno impattante è un dovere. Il Trentino negli anni ha investito molto nelle tecnologie per la produzione di energia rinnovabile e, favorito anche dalla morfologia del territorio, ha sviluppato un’intensa rete di impianti idroelettrici. Grazie ad un accordo con una società locale, è garantita un’edizione del Festival certificato 100% Energia Pulita.

Un altro pilastro sul quale si è concentrati è l’acqua. Per affrontare il problema globale dell’inquinamento derivante dalle bottiglie di plastica, sono stati installati alcuni erogatori di acqua microfiltrata a temperatura ambiente e liscia fredda nelle principali piazze di Trento. Gli ospiti dell’Evento possono riempire le proprie borracce portate da casa con l’acqua del Trentino. Inoltre, attraverso una società locale, sono disponibili per gli ospiti solamente bottigliette di acqua in vetro negli eventi del Festival.

Durante la Kermesse, per affrontare il tema della gestione dei rifiuti, sono state create delle isole ecologiche nelle piazze principali di Trento dotate di ricche, puntuali ed esplicative informazioni per una corretta raccolta differenziata. L’isola è concepita in un modo nuovo e originale; c’è inoltre personale che si occupa di informare e sensibilizzare più persone sul tema dei rifiuti e dell’economia circolare.

Ridurre il rifiuto significa anche progettare avendo chiare in mente le fasi di fine vita di ogni prodotto, così da facilitare un’eventuale reintroduzione dello scarto nei processi produttivi, o un suo corretto e attento smaltimento. In questa ottica, laddove possibile, sono stati privilegiati accessori, che verranno consegnati e donati ai relatori, costruiti con materiale ecocompatibile o realizzati rispettando i principi dell’economia circolare.

Sono state predisposte e comunicate adeguatamente le possibili opzioni di movimento e trasporto disponibili sul territorio, per incoraggiare uno spostamento alternativo e sostenibile. Assieme al traporto pubblico, autobus e treni (entrambi gratuiti se in possesso della Trentino Guest Card), si possono utilizzare servizi di bikesharing e di carsharing (per ulteriori informazioni: https://www.festivaleconomia.it/it/info/pianifica/muoversi?_ga=2.12118066.780493067.1653893814-2083755116.1649399084).

Per approfondire le attività nel campo della sostenibilità che il Festival dell’Economia di Trento ha deciso di realizzare in città sono presenti totem esplicativi.