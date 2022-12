A Temù la V edizione del Festival del Silter Dop: il programma

sabato, 31 dicembre 2022

Temù (Brescia) – Il Festival del Silter Dop si terrà a Temù (Brescia) dal 6 all‘8 gennaio 2023. L’appuntamento – giunto alla V edizione – è organizzato dal Consorzio di tutela del Silter Dop con la collaborazione del Comune di Temù, Pro Loco di Temù, Comunità Montana Valle Camonica e Comunità Montana Sebino Bresciano, AIAB bio-distretto Valle Camonica, Consorzio Tutela Vini I.G.T. Valle Camonica e MIFISSO e si svolgerà in piazza Pellegrinaggio in Adamello del paese dell’Alta Valle Camonica.

Sarà l’occasione per conoscere e degustare il formaggio tipico della Valle Camonica e del Sebino Bresciano che ha ottenuto il riconoscimento ufficiale ed è uno dei formaggi più ricercati anche per il gusto e per l’utilizzo sulle tavole bresciane, lombarde e italiane.

Il programma

Venerdì 6 gennaio

ore 11 : Apertura casette con il Silter Dop ed altri prodotti di Valle Camonica

ore 16: Il Silter incontra il “miele della Valle Camonica e la formagella” del progetto di innovazione MIFISSO, degustazione guidata dai maestri assaggiatori dell’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio)

a seguire taglio del Silter Dop ed inaugurazione del festival in presenza delle autorità.

Sabato 7 gennaio

ore 11 : Apertura stand

ore 16 : Il Silter incontra la focaccia di Mais nero Spinoso di Valle Camonica e la marmellata di Rabarbaro dell’azienda biologica Shanty Maè, degustazione guidata dai maestri assaggiatori dell’Onaf

Durante gli incontri saranno presenti i produttori per esporre personalmente come vengono prodotte queste eccellenze della Valle Camonica e del Sebino Bresciano.

Domenica 8 gennaio

ore 11 Apertura stand

ore 11.30 Il Silter incontra i vini di Valle Camonica degustazione guidata dal Consorzio tutela Vini IGT Valle Camonica e dai maestri assaggiatori dell’Onaf.

Le degustazioni guidate si svolgeranno presso la sede della Pro Loco di Temù. Durante gli incontri saranno presenti i produttori per esporre personalmente come vengono prodotte le eccellenze della Valle Camonica e del Sebino Bresciano.