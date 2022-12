A Ossimo Superiore la sagra del Porsèl e la fiera dei salumi

martedì, 27 dicembre 2022

Ossimo (Brescia) – Torna la Sagra del Porsèl, giunta alla XX edizione, in programma il 30 e 31 dicembre a Ossimo Superiore. Sarà un momento importante per rivivere le tradizioni della cultura contadina in Valle Camonica.

La Sagra del Porsèl e la 7^ fiera dei salumi della Valle Camonica hanno il patrocinio della Comunità Montana di Valle Camonica, del Comune di Ossimo e dell’Associazione delle Pro loco dell’Altopiano del Sole.

Gli stand gastronomici saranno aperti aperti nei locali riscaldati di piazza Roma a Ossimo Superiore alle 10 di venerdì 30 dicembre: il programma prevede apertura degli stand gastronomici e dimostrazione della lavorazione della carne da parte dei norcini, quindi il pranzo a base di piatti tradizionali che si potranno degustare sul posto o da asporto, nel pomeriggio sono previsti canti e musica con il gruppo folk Lampiusa, intrattenimento didattico con il professor Francesco Inversini e preparazione degli “Scarpinocc”. In serata cena a base di carne di maiale.

La seconda giornata – sabato 31 dicembre – alle 10 apertura degli stand gastronomici e dimostrazione della lavorazione della carne da parte dei norcini, intrattenimento musicale con la fisarmonica da parte di Giacomo, pranzo e chiusura dell’esposizione alle 15.

Sarà l’occasione perfetta per vedere all’opera i norcini e per degustare i prodotti tipici della zona: salame, cotechino, guanciale, coppa, lardo, pancetta, ma anche polenta e formaggio. L’iniziativa animerà Ossimo Superiore per due giorni.