Vertice sulla sicurezza stradale in Prefettura a Brescia

venerdì, 17 gennaio 2020

Brescia – L’Osservatorio sull’incidentalità stradale, convocato dal prefetto di Brescia, Attilio Visconti (nella foto), si è riunito oggi per l’analisi, congiuntamente alle forze dell’ordine, amministrazioni territoriali comunali e provinciali e all’università di Brescia del fenomeno dell’incidentalità e delle iniziative da intraprendere per la salvaguardia della sicurezza stradale, soprattutto con riferimento ai tratti stradali più sensibili in quanto prossimi o vicini ai consueti luoghi di aggregazione delle giovani generazioni.

E’ stato analizzato in maniera puntuale dall’Osservatorio l’incremento degli incidenti stradali con esito mortale registrato nell’anno 2019 , l’analisi degli incidenti mortali e con prognosi riservata ha consentito di escludere con una certa sicurezza che le infrastrutture stradali e l’eccesso di velocità possano aver costituito una causa scatenante dei sinistri presi in esame.

La pianificazione di servizi congiunti predisposti per monitorare il settore del traffico commerciale, la sistematica attività posta in essere per contrastare il fenomeno delle stragi del “ sabato sera” nonché le numerose iniziative di sensibilizzazione rivolte alle scuole di ogni ordine e grado hanno consentito di incidere significativamente negli anni sul fenomeno infortunistico in ambito provinciale.

In particolare, Brescia si pone tra le prime città d’Italia per le iniziative rivolte ai giovani. Nel 2019, infatti, 18mila studenti sono stati coinvolti in progetti comunali di sensibilizzazione per una guida responsabile, simulando ad esempio la guida in stato di ebbrezza alcolica mediante l’utilizzo di occhiali ad effetto alcolemia. Anche il settore associativo ha portato avanti progetti dedicati ai giovani sui pericoli di una guida spericolata, interessando ben 10mila ragazzi.

E’ importante coinvolgere i ragazzi in iniziative che li veda protagonisti, come quella svoltasi questa mattina a Piazza Arnaldo dove l’impatto visivo di una macchina distrutta da un incidente fa capire immediatamente e in modo diretto cosa significhi guidare irresponsabilmente.

Infatti, per raggiungere i ragazzi e ridurre il loro gap informativo, dovuto al mancato interesse a seguire le notizie dei telegiornali che quotidianamente riportano bollettini di guerra relativi ad incidenti mortali in tutto il territorio nazionale, sono necessarie manifestazioni di tal genere proprio nei luoghi di maggiore aggregazione, per carpirne l’attenzione collettiva.

Proprio per tutelare i ragazzi si è deciso di intensificare i controlli nei luoghi di aggregazione e nelle zone in cui sono ubicate strutture di intrattenimento più a rischio, tramite adeguate strumentazioni e l’ausilio di personale medico della Polizia di Stato. In particolare, verranno effettuati mirati controlli in orari notturni nei confronti dei giovani per contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di narcotici e verranno svolti, altresì, controlli per sanzionare coloro che alla guida usano il telefono cellulare.

A tale riguardo, per impedire l’uso improprio del cellulare alla guida dei veicoli sarebbe auspicabile che le case automobilistiche sperimentassero una nuova tecnologia che attivasse dei meccanismi di blocco delle vetture o lo schermamento delle stesse in caso di utilizzazione dei cellulari all’interno degli stessi veicoli.

Nel corso della riunione dall’analisi della mappatura della localizzazione degli incidenti è emerso, con ragionevole certezza, che il fenomeno è diffuso in maniera uniforme in tutto il territorio provinciale senza che siano riscontrabili situazioni di ricorrente sinistrosità in taluni punti specifici.

Nell’ambito dell’Osservatorio va inquadrata la Convenzione che la Prefettura di Brescia già dal 2018 ha stipulato con l’Università di Brescia “per sviluppare un’attività di indagine scientifica e di studio tecnico degli incidenti riguardanti i pedoni e i ciclisti, per prevenire e contenere gli incidenti sulla viabilità della provincia individuandone le cause più ricorrenti e, pertanto, rendere più efficace l’azione di controllo del territorio”.