Valle Camonica: riconfermati i dirigenti scolastici del Meneghini, Tassara e Golgi

giovedì, 22 luglio 2021

Edolo – I dirigenti scolastici della Valle Camonica sono stati riconfermati per il prossimo triennio. In questi giorni si sta programmando il nuovo anno scolastico, 2021-2022, ed è stato concluso l’iter per la nomina dei dirigenti scolastici nei diversi ordini con la riconferma della quasi totalità. Nelle prossime settimane ci sarà invece l’assegnazione del personale docente e infine – per le cattedre scoperte – ci sarà l’assegnazione di supplenti annuali.



All’IIS Meneghini di Edolo (Brescia) è stata riconfermata come dirigente scolastico la professoressa Raffaella Zanardini (nella foto), così come la professoressa Roberta Pugliese all’istituto Tassara di Breno (Brescia) e il professor Alessandro Papale al liceo scientifico Golgi di Breno. I tre dirigenti scolastici potranno portare avanti la programmazione già avviata.

In provincia di Brescia c’è stata la riconferma della maggior parte dei dirigenti scolastici, quindi l’avvio a settembre sarà nel segno della continuità, importante per studenti e famiglie anche per le scelte che dovranno essere adottate.