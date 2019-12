Silter Dop: il racconto del formaggio tipico della Valle Camonica e Sebino

mercoledì, 25 dicembre 2019

Breno - Viaggio nella valle del Silter Dop: il Consorzio Silter Dop, presieduto da Andrea Bezzi e con direttore Oliviero Sisti, ha presentato con la regia di Fabrizio Zanotti e la voce di esperti una docu-serie sul formaggio tipico della Valle Camonica e del Sebino.

Le voci - Nella prima serie (video © Consorzio Silter Dop) sono stati sentiti Gessica Bettoni, l’esperto botanico Innocenzo Bona, Andus Gosetti , Ducoli “Sviser” e Andrea Bezzi, che hanno raccontato la storia e l’attualità di un formaggio che è sempre più apprezzato dal pubblico.

In Valle Camonica e nel Sebino Bresciano la produzione di formaggio Silter assume un ruolo determinante per il mantenimento del reddito, la salvaguardia dell’ambiente e la promozione del territorio. La tutela del Silter passa anche attraverso attività di ricerca mirate al miglioramento del processo produttivo nel rispetto della tradizione.

Le origini - La produzione del “Silter” vanta antiche origini come antica è la tradizione zootecnica della sua zona di produzione. Le sue eccellenti caratteristiche organolettiche e il rispetto e l’attenzione che le popolazioni locali nutrono da sempre per tutto ciò che è tradizione, hanno contribuito a far sì che questo formaggio continui ad essere prodotto anche ai nostri giorni nei numerosi caseifici di fondo valle e di alpeggio della zona di produzione, con metodiche tramandate dai casari di generazione in generazione.

Gran parte dei caseifici che oggi producono Silter Dop allevano bovini e producono formaggi da generazioni e dopo il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta si è registrata una crescita d’attività e d’interessa da parte del pubblico.

La vocazione - La Valle Camonica ed il Sebino si propongono da sempre quale territorio a forte vocazione lattiero-casearia. La produzione è ovviamente ricca di numerosi prodotti che da sempre hanno arricchito le tavole, ma forse, il prodotto che più le ha nobilitate è proprio il Silter Dop che con la sua lunga conservabilità risponde ed ha risposto nel tempo in modo più soddisfacente alla finalità della caseificazione, ovvero alla conservazione delle proprietà nutrizionali di un prodotto tanto ricco, quanto poco conservabile, qual è il latte.

Nell’ottica di un recupero e mantenimento del patrimonio produttivo-tradizionale è nato il “Consorzio dei Produttori per la Tutela del Formaggio Silter Dop”, che oggi conta da 24 produttori e 5 affinatori ed è un punto di riferimento non solo per la Valle Camonica e Sebino.

