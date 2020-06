Provincia di Brescia, fondi ai piccoli Comuni e webinar

martedì, 9 giugno 2020

Brescia – Nell’ambito della strategia programmatica definita dal PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 (Fse e Fesr), il Dipartimento della Funzione Pubblica, in qualità di Organismo Intermedio, ha stanziato ingenti risorse nella misura di 42 milioni di euro per interventi a sostegno dei piccoli Comuni, già gravati da carenze finanziarie e di organico che si sono ulteriormente accentuate a causa del Covid-19.

E’ stato pertanto pubblicato un Avviso rivolto ai comuni con meno di 5.000 abitanti affinché manifestassero il proprio interesse a partecipare al progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”.

“Si tratta di un’importante opportunità per il nostro territorio – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi – che i comuni possono intercettare sia in forma singola sia in forma aggregata; gli uffici del Settore Innovazione e del Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) della Provincia di Brescia, in qualità di Ente capofila della Convenzione, si impegnano sin da subito a supportare il territorio nella presentazione di un’unica domanda progettuale, con l’obiettivo di massimizzare la probabilità di ottenimento del finanziamento e di mettere a disposizione del territorio le proprie conoscenze e i propri servizi, sinergici e coerenti con gli ambiti progettuali previsti dall’Avviso: gestione dell’innovazione in forma associata, formazione e potenziamento delle competenze, strumenti di collaborazione smart working, portale PagoPA, servizi online al cittadino.

Su questo, un webinar previsto per martedì 16 giugno alle 10.30, un’occasione di confronto per approfondire i termini dell’Avviso, condividere il piano di azione e le finalità del finanziamento, con indicazioni pratico/organizzative.