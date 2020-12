Ondata di maltempo, neve nelle valli lombarde e trentine

lunedì, 28 dicembre 2020

Ponte di Legno – La perturbazione attesa per l’inizio settimana ha raggiunto ieri sera il Nord Italia. Nevica nelle valli lombarde e trentine, con l’allerta diramata dalla Protezione civile.

La neve, come da previsioni, ha raggiunto quote anche molto basse fino in val d’Adige dove sono attesi dai 15 ai 30 centimetri entro la fine dell’evento. In quota atteso fino a mezzo metro durante la giornata odierna quando dovrebbe esaurirsi l’ondata di maltempo.

Neve nei capoluoghi e nei fondovalle in Valle Camonica, Valtellina, in Trentino la neve ha raggiunto già i centri di Trento, Rovereto e Riva del Garda. La Protezione civile ha raccomandato la massima prudenza, sia sulle strade sia in considerazione dell’aumento delle possibilità che si verifichino valanghe.