‘Lombardia to stay’, fondi regionali per progetti a Malonno e Livigno

giovedì, 19 dicembre 2019

Malonno – Nuove risorse, 3 milioni, per il bando ‘Lombardia to stay‘. Fondi che si aggiungono ai 6 milioni iniziali, i quali, su indicazione dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Lara Magoni, erano stati messi a disposizione per il triennio 2019-2021 a sostegno dello sviluppo e della realizzazione dei migliori progetti di marketing territoriale volti a incrementare l’attrattività e la competitività della destinazione Lombardia. Ora, grazie a un emendamento al Bilancio, è possibile sostenere economicamente tutti i progetti in graduatoria ammessi al finanziamento. Al bando potevano aderire soggetti pubblici e privati con sede operativa in Lombardia. Una misura che ha riscosso un notevole successo, visti i 288 progetti che sono stati presentati.

Sono 9 i progetti che si aggiungono

Dopo i 23 finanziati lo scorso mese di novembre, ora sono 9 quelli che usufruiranno delle nuove risorse: 2 sono in provincia di Bergamo, 2 a Como, 1 ciascuno nelle provincie di Brescia, Cremona, Mantova, Pavia e Sondrio. In totale, dunque, sono 32 le iniziative che hanno ottenuto un giudizio positivo dal nucleo di valutazione regionale.

Aderenti al bando

Regione soddisfa i territori

“Grazie alle nuove risorse – sottolinea l’assessore Magoni - Regione Lombardia riesce a soddisfare tutte le proposte considerate finanziabili. L’ennesima dimostrazione del grande successo di una misura che mira a valorizzare i territori e il loro genius loci, e a promuoverne le singole specificità”.

“‘Lombardia to stay’ – prosegue l’assessore – permetterà a tutti coloro che si sono messi in gioco di dar vita a progettualità innovative, in grado di attrarre turisti, valorizzare gli investimenti produttivi, diventando un volano importante per lo sviluppo economico locale. Un passo in avanti decisivo per rendere la nostra regione sempre più attrattiva in una chiave di marketing territoriale; un impegno, quello di Regione Lombardia, sempre più inteso a sostenere le buone idee”.

Descrizione dei progetti

Di seguito, dettagliati, i progetti suddivisi per province:

Provincia di Bergamo

Comune di Cisano Bergamasco

Il progetto prevede azioni integrate e sinergiche per incrementare l’attrattività dei luoghi dell’infanzia di Papa Giovanni XXIII, dalla riqualificazione dei sentieri alla creazione di servizi per il turismo dolce. Contributo regionale ammesso: 400.000 euro.

Comune di Cividate al Piano

Il progetto di recupero del Castello Ricetto è finalizzato ad avviare un processo di riscoperta e valorizzazione dell’antico borgo quale punto di ritrovo e di aggregazione anche per l’insediamento di nuove attività commerciali. Contributo regionale ammesso: 399.996,64 euro.

Provincia di Como

Comune di Argegno

Il progetto ‘Maglio officina’ per costruire il futuro di Argegno prevede il recupero della struttura storica ‘Maglio’ per la creazione di uno spazio multifunzionale. Contributo regionale ammesso: 176.000 euro.

Er Innovation srl – The lake door ‘Il porto elettrico’

Il progetto prevede la realizzazione di un porto elettrico a Laglio come collegamento funzionale tra le diverse attrazioni presenti. Obiettivo: migliorare in modo sostenibile la fruibilità e la ricettività. Contributo regionale ammesso: 200.000 euro.

Provincia di Brescia

Comune di Malonno

Il progetto ‘Malonno torna …in pista’ concerne la riqualificazione del centro ricreativo e sportivo polifunzionale per l’incremento della fruizione sostenibile e consapevole dell’offerta turistica. Contributo regionale ammesso: 178.804,33 euro.

Provincia di Cremona

Comune di Cremona

Il progetto ‘Un Po per tutti’ prevede la realizzazione di un attracco turistico attrezzato e la riqualificazione dell’area circostante. Questo al fine di valorizzare le attrattive lungo la sponda del Po. L’area di interesse ha il riconoscimento Mab Unesco e l’intervento si inserisce nel programma VenTo. Contributo regionale ammesso: 400.000 euro.

Provincia di Mantova

Comune di Casalmoro

Realizzazione di un centro polifunzionale attraverso il recupero e la ristrutturazione del Grande Fienile della Corte Castello. Contributo regionale ammesso: 400.000 euro.

Provincia di Pavia

Comune di Zavattarello

Il progetto di recupero e valorizzazione del complesso storico ‘Le Moline’ è finalizzato alla creazione di un ostello modernamente attrezzato anche per eventi e azioni di pubblico interesse. Contributo regionale ammesso: 373.888 euro.

Provincia di Sondrio

Associazione Skipass Livigno

‘Mountain Experience 360′ prevede la creazione di un sistema di acquisto dei biglietti automatizzato fruibile sempre. L’obiettivo è la creazione di un sistema smart per incrementare l’attrattività della Skiarea di Livigno. Contributo regionale ammesso: 200.000 euro.