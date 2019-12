Incidenti sulle piste da sci: decine di interventi nelle stazioni sciistiche lombarde e trentine

giovedì, 26 dicembre 2019

Passo Tonale – Decine di interventi sulle piste in Valtellina (Chiesa in Valmalenco, Madesimo e Livigno), Valle Camonica (Ponte di Legno e Temù) e in Trentino (Tonale, Folgarida e Madonna di Campiglio, Cermis e Moena) e gran lavoro da parte dei soccorritori nel giorno di Santo Stefano. Tra le valli lombarde e trentine si contano una cinquantina di interventi da parte degli “angeli” delle piste.

Tra i soccorsi più delicati si segnalano al Passo Tonale (Trento) il recupero di un bambino di 9 anni che ha riportato traumi in una caduta ed è stato trasportato all’ospedale di Edolo, Chiesa in Valmalenco (Sondrio) per un 24enne ferito e ricoverato all’ospedale di Sondalo e a Folgarida-Marilleva e Madonna di Campiglio per due quarantacinquenni e un 53enne ricoverati rispettivamente negli ospedali di Tione e Cles e a Polsa San Valentino Brenton per un 41enne, ricoverato all’ospedale di Rovereto.

In tutte le località turistiche si registra un elevato afflusso di sciatori e l’invito è prestare attenzione alla segnaletica, dare precedenza ed evitare l’alta velocità. In tutte le stazioni sono presenti soccorritori che effettuano controlli sulle piste.