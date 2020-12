Il bilancio della Provincia di Brescia e gli interventi in Valle Camonica

martedì, 29 dicembre 2020

Brescia – L’attenzione della Provincia di Brescia alla Valle Camonica è nei numeri snocciolati oggi nel corso della conferenza stampa di fine anno dal presidente Samuele Alghisi, dal vicepresidente Guido Galperti e dai consiglieri provinciali delegati ai Lavori Pubblici, Turismo, Bilancio e Cultura.

Nel corso del 2020 per l’emergenza Covid la Provincia di Brescia ha distribuito 3 milioni di mascherine e – come ha sottolineato il presidente Samuele Alghisi – sono stati sostenuti i progetti a livello territoriale e con un quadro d’insieme valutando anche le priorità. “Abbiamo un modello che sta funzionando – ha detto il presidente Alghisi – e lo stiamo portando avanti”.

Osservando i numeri si scopre che nel settore Lavori Pubblici la Provincia di Brescia ha realizzato nel triennio opere per una spesa complessiva di 21 milioni e 685mila euro e altri 17milioni e 830mila euro per il triennio 2020-2022. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria spicca anche la messa in sicurezza di strade di interesse regionale, 4 milioni e 660 mila per l’asfaltatura di alcune strade di grande interesse, tra cui la Sp 45bis Gardesana. In futuro – già a partire dal 2021 – saranno avviate le manutenzioni di una decina di ponti, tra queste quello di Cividate Camuno, e nuove opere per prolungare la pista ciclabile del Garda da Limone a Gargnano.

Nel settore dell’edilizia scolastica, con la gestione di 59 istituti, 130 edifici, 50.792 studenti di cui poco più di 8mila in Valle Camonica sono state realizzate opere pari a 9 milioni di euro e 17 milioni per lavori in corso. In campo turistico, con nel 2019 2.880.260 di arrivi, 10.516.890 presenze in 6.133 struttura ricettive, sono stati investiti dal Broletto quasi tre milioni per progetti legati al turismo sostenibile e 800mila euro per la ciclovia dell’Oglio.

Nel campo culturale la Provincia di Brescia ha sottoscritto accordi con Cedegolo per la valorizzazione del Musil, accordo con il Comune di Cividate Camuno, Comuni di Bienno e Berzo Inferiore per la valorizzazione del Patrimonio Archeologico della Media Valle Camonica. Gli investimenti sono stati complessivamente di 969.401 euro.

Nel settore dei trasporti la Provincia è pronta a potenziare il servizio, però – come ha sottolineato il presidente Alghisi – “devono arrivare delle risorse dallo Stato”. La Provincia di Brescia ha avuto 28 milioni di euro come trasferimenti dallo Stato, mantenendo un equilibrio finanziario dell’Ente, in futuro per nuovi servizi sono necessarie risorse aggiuntive.