Edolo, incontri sulla scuola. Masneri: “Ripartenza in sicurezza”

martedì, 25 agosto 2020

Edolo – Primi incontri sulla ripartenza della scuola a Edolo (Brescia). In municipio si è svolta ieri la prima riunione sulla ripartenza: il 7 settembre si apriranno i cancelli della scuola materna, il 14 toccherà agli altri ordini, dalle elementari alle superiori. “Appena sono state definite le linee guida per la ripartenza della scuola – spiega il sindaco di Edolo, Luca Masneri - abbiamo avviato gli incontri con le istituzioni scolastiche per valutare tutti gli interventi, in base anche alle nuove disposizioni emanate dal Ministero”. Dopo il lockdown sono stati effettuati alcune opere su alcuni edifici, ora si guarda alla riapertura e la questione posta dall’Amministrazione comunale edolese è avviare l’anno scolastico nella massima sicurezza, senza trascurare alcun particolare, partendo dagli spazi e arrivando al trasporto.

“I costi sulla scuola sono aumentati - prosegue Masneri – e il Comune farà fronte a tutti gli impegni per garantire la massima sicurezza per gli alunni, le insegnanti e le famiglie”. Nei prossimi giorni saranno effettuati anche dei sopralluoghi nei diversi istituti per valutare gli interventi nel rispetto delle norme anti Covid-19 ed eventuali accorgimenti.