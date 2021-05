Edolo: corsi CQC, l’autoscuola Porro riferimento della Valle Camonica e Val di Sole

lunedì, 17 maggio 2021

Edolo – Un punto di riferimento della Valle Camonica e anche della Val di Sole per corsi CQC merci & persone sia iniziali che durante il rinnovo su misura. L’Agenzia Autoscuola Porro con sede in via Marconi a Edolo (Brescia) è specializzata in una serie di servizi per autisti – per chi deve ottenere la patente di guida o rinnovarla – e su tutti i tipi di patenti, ad esempio le abilitazioni, come il CQC merci & persone. I corsi si svolgono in Valle Camonica, in modo particolare a Darfo Boario Terme (Brescia) e l’Agenzia dispone di un nuovo e moderno mezzo pesante (nella foto) per i corsi. Il CQC merci & persone serve per guidare professionalmente autoveicoli per il trasporto di cose di massa superiore a 3,5 tonnellate o autobus trasporto persone. Se non è stato ottenuto per documentazione, si consegue dopo la frequenza di un apposito corso e superamento di specifico esame. Una volta ottenuto deve essere rinnovato ogni 5 anni con frequenza obbligatoria di un corso di aggiornamento.

L’intervento – “La nostra attività – spiegano Carlo Bianchi e il figlio Alessandro, titolari dell’Agenzia Autoscuola Porro – è attenta alle diverse esigenze: la patente è un documento di idoneità tecnica di un determinato veicolo per un utilizzo non professionale; mentre per gli autisti di professione, a seconda del tipo di trasporto che intendono effettuare, sono necessarie abilitazioni, ad come il CQC merci & persone”.

I corsi – Per ottenere il CQC Merci serve un’età minima di 21 anni e la frequenza di un corso di 130 ore obbligatori – 10 ore di guida con apposito autocarro. Il CQC merci può essere ottenuto anche prima dei 21 anni con la frequenza di un corso di 260 ore obbligatorie – 20 ore di guida con apposito autocarro. Per ottenere CQC persone serve un’età minima di 24 anni e la frequenza di un corso di 130 ore obbligatorie – 10 ore di guida con apposito autobus, Anche il CQC persone può essere ottenuto prima dei 24 anni facendo il doppio delle ore. Mentre si frequenta il corso CQC contemporaneamente possono essere ottenute anche le rispettive patenti C – C+E – D – D+E. Se siamo già in possesso di un CQC e vogliamo ottenerne un’altra (esempio ho già il CQC merci ) posso accedere direttamente ad un corso con frequenza obbligatoria di sole 35 ore più due ore e mezza di guida con apposito autocarro o autobus.

Inoltre sono previsti corsi sul cronotachigrafo digitale, che è un nuovo sistema di conteggio delle ore di guida sui mezzi pesanti. Talvolta per aggiornarsi sull’utilizzo e funzionamento di queste nuove tecnologie serve un corso di formazione. Il corso è certificato e al termine viene rilasciato un documento.

Rinnovi – Infine c’è la possibilità del rinnovo della patente in modo semplice: in pochi passi avrai la nuova patente in formato europeo e scadrà il giorno del tuo compleanno (se trattasi di patente B). “Nella nostra autoscuola – afferma Alessandro Bianchi – viene garantito un servizio completo: non è necessario recarsi dal fotografo, in posta e dal medico. A questi servizi provvediamo noi”.

Il contest – In occasione del mezzo secolo di attività l’autoscuola Porro ha promosso un contest. Il messaggio: “Hai compiuto 18 anni quest’anno? Devi iscriverti alla patente della macchina (B/BS) o l’hai già fatto presso la nostra autoscuola? Potresti vincere il rimborso della patente”. Iscriversi è semplice: basta recarsi all’autoscuola Porro a Edolo, chiedere informazioni, compilare un tagliando indicando il nome, cognome e numero di telefono e verrà rilasciata una ricevuta numerata, che dovrà essere conservata e riconsegnata al momento dell’estrazione. Si potranno vincere uno dei 3 premi in palio, validi come rimborso del corso patente. Ci saranno tre vincitori, sorteggiati a fine estate che potranno vincere: 1° premio, rimborso di mille euro in carburante da spendere; 2° premio, rimborso di 500 euro in carburante da spendere; 3° premio, rimborso di 100 euro in carburante da spendere.