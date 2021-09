Corteno Golgi, rinviata per maltempo l’esercitazione A.I.B.

domenica, 26 settembre 2021

Corteno Golgi – L’esercitazione A.I.B. in località Camprena di Corteno Golgi (Brescia) in programma oggi – domenica 26 settembre – è stata rinviata causa maltempo. La Comunità Montana ha il compito di coordinare i gruppi in caso di incendio per tutelare il territorio: è fondamentale esercitarsi, per farsi trovare pronti nel momento del bisogno”, spiega Gian Battista Sangalli, responsabile del Servizio Antincendi boschivi e Protezione Civile.

L’esercitazione generale dei 38 gruppi che costituiscono il Servizio AIB della Valle Camonica, con squadre di volontari AIB, per un totale di circa 150 unità, è stata rinviata e la nuova data verrà comunicata in futuro.