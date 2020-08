Coronavirus, in Lombardia calo di tamponi e nuovi casi: una vittima e sei ulteriori ricoveri

lunedì, 24 agosto 2020

In Lombardia calo di tamponi e nuovi casi: una vittima e sei ulteriori ricoveri con Covid-19. Aumentano anche oggi guariti e dimessi (+27) e non si registrano contagi a Lodi, Mantova e Sondrio.

La regione si difende dalle accuse mediatiche in una nota ricordando “che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale”. Di seguito il bollettino odierno e il confronto coi giorni precedenti.

- i tamponi effettuati: 1.491.278 (+7.722)

ieri: 1.483.556 (+ 13.663)

sabato: 1.469.893 (+12.957)

venerdì: 1.456.936 (+10.703)

- i nuovi casi positivi: 110 (di cui 8 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologico)

ieri: 239 (di cui 26 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

sabato: 185 (di cui 20 ‘debolmente positivi’ e 2 a seguito di test sierologico)

venerdì: 174 (di cui 26 ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 75.705 (+27, di cui 1.266 dimessi e 74.439 guariti)

ieri: 75.678 (+29, di cui 1.265 dimessi e 74.413 guariti)

sabato: 75.649 (+103, di cui 1.255 dimessi e 74.394 guariti)

venerdì: 75.546 (+97, di cui 1.284 dimessi e 74.262 guariti)

- in terapia intensiva: 15 (+1)

ieri: 14 (=)

sabato: 14 (-3)

venerdì: 17 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 153 (+5)

ieri: 148 (=)

sabato: 148 (-1)

venerdì: 149 (-6)

- i decessi: 16.857 (+1)

ieri: 16.856 (4)

sabato: 16.852 (=)

venerdì: 16.852 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 53, di cui 31 a Milano città;

Bergamo: 16;

Brescia: 6;

Como: 10;

Cremona: 2;

Lecco: 2;

Lodi: 0;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 14;

Pavia: 2;

Sondrio: 0;

Varese: 4.